Коли водіям варто використовувати найгустішу моторну оливу

Моторна олива. Фото: magnific.com

Надійність роботи силового агрегату залежить від правильно підібраних мастильних матеріалів. Сучасна моторна олива захищає внутрішні деталі від зносу та допомагає підтримувати оптимальну температуру двигуна. Міжнародне товариство автомобільних інженерів (SAE) поділяє мастила на 14 класів в'язкості залежно від їхньої плинності при 100 °C. Вибір занадто густого або занадто рідкого складу може суттєво вплинути на ресурс мотора.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Найгустіші марки

Найгустішою серед сезонних однокомпонентних олив на ринку вважається марка SAE 70. У сегменті всесезонних мастил найвищу в'язкість має склад з маркуванням 25W-60. Однокомпонентні продукти SAE 70 зазвичай використовують у потужних дизелях вантажівок, рейсових автобусів, тракторів, будівельної техніки та водного транспорту в умовах спекотного клімату.

Всесезонну густу оливу 25W-60 найчастіше застосовують у старого транспорту з пробігом понад 120 000 км за умови постійної експлуатації у високих температурах. Також подібні склади використовують для мотоциклів Harley-Davidson з повітряним охолодженням та в поршневих авіаційних моторах. Особливо густі мастила знаходять застосування у спортивних драгстерах, які працюють на метанолі чи перегоновому пальному.

Маркування в'язкості

Перше число перед буквою W у маркуванні показує в'язкість матеріалу при низьких температурах. Чим менша ця цифра, тим легше помпа прокачує мастило під час холодного запуску взимку. Друге число після букви вказує на густину матеріалу при досягненні робочої температури двигуна.

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Високий другий показник означає, що мастило зберігає міцність захисної плівки під час сильного нагріву. Однокомпонентні оливи мають лише одне число в позначенні, тоді як всесезонні продукти маркуються двома цифрами. Всесезонні склади краще пристосовані до роботи як під час зимових морозів, так і під час літньої спеки.

Ризики використання

Старі мотори збирали з більшими зазорами між деталями, тому для них застосовували густіші склади. Сучасні високотехнологічні двигуни вимагають рідкої оливи для надійного змащування підшипників. До того ж нові автомобілі вимагають меншого об'єму мастильних матеріалів у системі.

Занадто густе мастило гірше відводить тепло від робочих поверхонь. Це призводить до підвищення температури всередині мотора, швидкого окиснення матеріалу та утворення відкладень. Експерти радять суворо дотримуватися інструкцій виробника та використовувати лише рекомендовані класи в'язкості.

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