Як знайти причини витрати оливи та відремонтувати мотор авто

Втрата оливи. Фото: minit-tune.com

Власники автомобілів часто стикаються з проблемою падіння рівня рідини у системі змащення. Якщо моторна олива швидко зникає між плановими сервісними інтервалами, це привід зробити ретельну діагностику. Відомий механік з 57-річним стажем Скотті Кілмер розповів про головні причини підвищеної витрати мастила. Також спеціаліст показав простий спосіб усунення проблеми без дорогого ремонту.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на канал Scotty Kilmer.

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Перша діагностика

Почати перевірку варто зі звичайного огляду свічок запалювання. Потрібно викрутити свічку та уважно оглянути її поверхню. Якщо на деталях є чорний твердий нагар, то рідина точно згоряє у циліндрах.

При звичайному витоку через ущільнювачі весь моторний відсік та стоянка будуть у плямах. Олива швидко розтікається по поверхнях. Якщо витоків знизу немає, а рівень падає кожні 160–320 км, то проблема ховається всередині мотора.

Перевірка компресії

Для точної оцінки стану поршневих кілець використовують вимірювач тиску. Якщо прилад показує низькі цифри, наприклад 9,3 бара, варто зробити простий тест. У циліндр заливають одну чайну ложку оливи та повторно вимірюють компресію.

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Зростання тиску після додавання мастила вказує на знос поршневих кілець. Це трапляється через занадто рідкісну заміну мастила попередніми власниками. Захисну рідину та якісний синтетичний фільтр варто змінювати кожні 8000 км, а не чекати 16 000 км.

Дешевий ремонт

Причиною жорсткого угару оливи часто стає несправний клапан вентиляції картерних газів. Якщо цей елемент зносився або заклинив у відкритому положенні, він вільно продувається в обидва боки, а мотор починає активно всмоктувати мастило напряму.

Заміна клапана коштує недорого та займає кілька хвилин. Новий елемент легко закручується у штатне місце за допомогою гайкового ключа на 22 мм. Це рішення зупиняє витік рідини через систему вентиляції.

Зміна в'язкості

Для запобігання подальшого нагару в зношених моторах варто змінити тип мастила. Замість занадто рідкої оливи 0W-20 краще заливати густіший варіант 10W-30.

Така зміна допомагає краще ущільнювати зазори у зношених циліндрах. У багатьох випадках перехід на густішу оливу дозволяє повністю зупинити витрату.

Промивка кілець

На деяких моторах поршневі кільця закоксовуються та втрачають рухливість через нагар. Для очищення використовують спеціальні промивальні рідини. Засіб заливають у систему, після чого мотор має працювати 25 хвилин на 2000 об/хв.

Після процедури обов'язково роблять повну заміну рідини та фільтра. Цей спосіб розкоксовує кільця та повертає нормальну компресію.

Раніше Новини.LIVE писали, як швидко заклинить двигун авто через низький рівень моторної оливи. Вчасна заміна рідини та постійний контроль її об'єму захищають автомобіль від раптових поломок.

Також читайте, як виявити масложор у вживаному авто перед купівлею. Кілька простих перевірок під час огляду допоможуть вчасно помітити проблему.