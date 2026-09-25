Как выявить причины утечки масла и отремонтировать двигатель авто

Утечка масла. Фото: minit-tune.com

Автомобилисты часто сталкиваются с проблемой падения уровня жидкости в системе смазки. Если моторное масло быстро расходуется в период между плановыми техническими обслуживаниями, это повод провести тщательную диагностику. Известный механик с 57-летним стажем Скотти Килмер рассказал об основных причинах повышенного расхода масла. Также специалист показал простой способ устранения проблемы без дорогостоящего ремонта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на канал Scotty Kilmer.

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Первая диагностика

Начать проверку стоит с обычного осмотра свечей зажигания. Нужно выкрутить свечу и внимательно осмотреть ее поверхность. Если на деталях есть черный твердый нагар, то жидкость точно сгорает в цилиндрах.

При обычной утечке через уплотнители весь моторный отсек и стоянка будут в пятнах. Масло быстро растекается по поверхностям. Если утечек снизу нет, а уровень падает каждые 160–320 км, то проблема скрывается внутри двигателя.

Проверка компрессии

Для точной оценки состояния поршневых колец используют измеритель давления. Если прибор показывает низкие цифры, например 9,3 бара, стоит провести простой тест. В цилиндр заливают одну чайную ложку масла и повторно измеряют компрессию.

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Повышение давления после добавления масла указывает на износ поршневых колец. Это происходит из-за слишком редкой замены масла предыдущими владельцами. Защитную жидкость и качественный синтетический фильтр следует менять каждые 8000 км, а не ждать 16 000 км.

Дешевый ремонт

Причиной сильного угара масла часто становится неисправный клапан вентиляции картерных газов. Если этот элемент износился или заклинило в открытом положении, он свободно продувается в обе стороны, а двигатель начинает активно всасывать масло напрямую.

Замена клапана обходится недорого и занимает несколько минут. Новый элемент легко закручивается на место с помощью гаечного ключа на 22 мм. Это решение устраняет утечку жидкости через систему вентиляции.

Изменение вязкости

Для предотвращения дальнейшего образования нагара в изношенных двигателях стоит сменить тип масла. Вместо слишком жидкого масла 0W-20 лучше заливать более густой вариант 10W-30.

Такое изменение помогает лучше уплотнять зазоры в изношенных цилиндрах. Во многих случаях переход на более густое масло позволяет полностью остановить утечку.

Промывка колец

На некоторых двигателях поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность из-за нагара. Для очистки используют специальные промывочные жидкости. Средство заливают в систему, после чего двигатель должен работать 25 минут на 2000 об/мин.

После процедуры обязательно производят полную замену жидкости и фильтра. Этот способ удаляет нагар с колец и восстанавливает нормальную компрессию.

Ранее Новини.LIVE писали, как быстро заклинит двигатель автомобиля из-за низкого уровня моторного масла. Своевременная замена жидкости и постоянный контроль ее объема защищают автомобиль от внезапных поломок.

Также читайте, как выявить масложор в подержанном автомобиле перед покупкой. Несколько простых проверок во время осмотра помогут вовремя заметить проблему.