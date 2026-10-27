Моторна олива. Фото: pexels.com

Правильно підібрана якісна моторна олива гарантує довговічну та безперебійну роботу будь-якого двигуна. На каністрах з всесезонним мастилом зазвичай є маркування з цифрами та літерою W, яке часто викликає запитання у водіїв. Цей символ походить від англійського слова winter, тобто зима. Позначення вказує на здатність рідини зберігати плинність під час роботи в умовах низьких температур.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Cars Coops.

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Зимові параметри

Перше число перед літерою W демонструє рівень низькотемпературної в'язкості конкретної марки мастила. Чим менше це значення, тим легше засіб прокачується системою під час сильного морозу.

Наприклад, значення 0W у маркуванні 0W-20 залишається рідким навіть при -35 °C, гарантуючи легкий запуск у найлютіші холоди.

Популярний індекс 5W у маркуванні 5W-30 розрахований на мороз до -30 °C, а показник 10W у маркуванні 10W-40 густіє вже при -25 °C, ускладнюючи роботу стартера.

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Саме в перші секунди після запуску мотора відбувається найбільший знос внутрішніх елементів через брак змащення. Сучасні силові блоки з мінімальними зазорами вимагають низьких зимових індексів для швидкого захисту деталей. Усі ці значення жорстко стандартизує міжнародна організація автомобільних інженерів SAE.

Двофазне маркування

Всесезонні варіанти отримали два блоки цифр, розділені літерою, де друге число розкриває в'язкість рідини після нагрівання двигуна до 100 °C. Наприклад, число 20 у маркуванні 0W-20 означає більш рідкий засіб, який зменшує тертя, підходить для точних зазорів та заощаджує пальне.

Універсальні значення 30 або 40 у маркуванні 5W-30 чи 5W-40 створюють міцнішу захисну плівку під час спеки та високих навантажень, а індекси 50 чи 60 призначені для спортивних або зношених моторів.

Винахід всесезонних рідин дозволив водіям відмовитися від постійної заміни мастила під час зміни пори року. Сучасні синтетичні та напівсинтетичні засоби містять спеціальні полімери для збереження густини при високих температурах. Чим вище друге число у коді, тим товстішим залишається захисний шар на гарячому металі.

Раніше Новини.LIVE писали, для яких двигунів авто потрібна найгустіша моторна олива. Міжнародне товариство автомобільних інженерів (SAE) поділяє мастила на 14 класів в'язкості залежно від їхньої плинності при 100 °C.

Також читайте, коли Toyota та Honda рекомендують міняти моторну оливу. Більшість водіїв орієнтуються виключно на пробіг, що істотно скорочує життя силового блоку.