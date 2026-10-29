Скотті Кілмер перевіряє запах з-під капота автомобіля. Скриншот: YouTube/@scottykilmer

Виникнення специфічного аромату під час руху автомобіля часто свідчить про наявність технічних несправностей. Відомий американський механік з 57-річним стажем роботи Скотті Кілмер пояснив, які саме чотири запахи вимагають негайної перевірки транспортного засобу. Ігнорування подібних сигналів може призвести до виходу з ладу важливих вузлів та дорогого ремонту. Рання діагностика допомагає самостійно знайти джерело проблеми та усунути її з мінімальними витратами.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на канал Scotty Kilmer.

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Запах сірки

Різкий аромат тухлих яєць чи сірки зазвичай з'являється з двох причин. Першим джерелом виступає вихлопна труба через заправляння гіршим пальним з високим вмістом сірки або через засмічений каталітичний нейтралізатор.

Для розв'язання проблеми варто змінити АЗС або скористатися спеціальними очисними присадками для паливної системи.

Другим джерелом неприємного аромату виступає автомобільний акумулятор. Усередині батареї міститься сірчана кислота, яка під час закипання або деградації виділяє специфічний газ. У такому разі необхідно перевірити стан самої батареї та генератора, позаяк надмірний заряд швидко знищує акумулятор.

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Витоки бензину

Відчутний аромат пального у відносно нових машинах часом виникає через незакручену або зношену кришку бензобака. У старих автомобілях з великим пробігом, причинами стають тріщини у гумових шлангах чи прокладках. Рідкий бензин працює як розчинник, тому місце витоку легко знайти за ідеально чистою плямою серед бруду на моторі.

Якщо рідких патьоків немає, проблема може ховатися в ушкодженому вугільному бачку системи EVAP, який пропускає бензинові пари. До руйнування цього вузла часто призводить звичка доливати пальне у бак після автоматичного клацання пістолета на АЗС. Заміна зіпсованого адсорбера коштує водіям чимало.

Солодкий антифриз

Нудотно-солодкий аромат у салоні свідчить про протікання охолоджувальної рідини з системи радіатора. Витік антифризу загрожує швидким перегрівом двигуна та його подальшим капітальним ремонтом. Для перевірки варто переглянути рівень рідини, стан кришки радіатора та герметичність з'єднань.

Якщо зовні під капотом сухо, протікання може відбуватися всередині приладової панелі через радіатор обігрівача. Краплі охолоджувальної рідини у такому разі стікають через дренажний шланг кондиціонера під днище автомобіля.

Аромат горілого

Запах виникає через попадання моторної оливи або рідини гідропідсилювача керма на гарячий вихлопний колектор. Пролита рідина поступово згорає від високої температури, створюючи стійкий дим.

Однак найпоширенішою причиною такого запаху у свіжих машинах стає звичайний пластиковий пакет, підхоплений з дороги. Плівка миттєво плавиться на гарячій вихлопній трубі та смердить тижнями.

Для усунення проблеми слід зачекати повного охолодження деталі та обережно очистити залишки розплавленого пластику за допомогою металевої щітки.

Раніше Новини.LIVE писали, що означає літера W на каністрі з моторною оливою. Позначення вказує на здатність рідини зберігати плинність під час роботи в умовах низьких температур.

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