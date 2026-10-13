Механік показав приховану проблему, яка вбиває двигун авто

Скотті Кілмер розповідає про непомітну проблему двигуна. Скриншот: Youtube/@scottykilmer

Відомий американський механік з 57-річним стажем роботи Скотті Кілмер розповів про непомітне явище, яке передчасно руйнує сучасні автомобільні двигуни. Йдеться про низькошвидкісне передчасне запалювання (LSPI). Ця проблема виникає в компактних турбомоторах з прямим вприскуванням пального під підвищеним навантаженням. Вибух паливної суміші відбувається до підйому поршня у верхню точку, що спричиняє деформацію шатунів та тріщини поршневих кілець.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на канал Scotty Kilmer.

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Причини поломки

Старіші автомобілі зі звичайними атмосферними моторами не мали подібних проблем. Наприклад, 25-річний седан Lexus з двигуном V6 легко витримував різке натискання на педаль газу без ризику детонації.

Сучасні малооб'ємні мотори об'ємом 1,3 або 1,5 л у машинах Volkswagen або Honda працюють під екстремальним тиском. Нагароутворення у камері згоряння додатково підвищує компресію і провокує передчасне займання бензину на низьких обертах.

Яскравим прикладом цієї проблеми стала масштабна відкликана кампанія пікапів Toyota Tundra з бензиновим мотором V6 twin-turbo. Автовиробник відкликав негібридні версії через передчасний вихід з ладу підшипників колінчастого вала. У цих машинах турбіни створюють високий тиск безпосередньо на низьких обертах.

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Водночас гібридні модифікації Toyota Tundra уникнули відкликання, адже електричний мотор бере на себе основне навантаження під час старту.

Захист мотора

Для боротьби з цим руйнівним явищем хімічні компанії розробили нові стандарти моторних олив. Власникам сучасних машин варто обирати продукцію з маркуванням GF-6 або новішим GF-7.

Особливо важливо суворо дотримуватися інтервалу заміни оливи та міняти її кожні 8000 км. Використання надто густої оливи заважає рідині миттєво потрапляти у вузькі зазори між деталями під час холодного пуску. Також автомеханік радить категорично відмовитися від сторонніх присадок, позаяк їхня взаємодія з сучасними оливами залишається непередбачуваною.

Раніше Новини.LIVE писали, чому Кілмер назвав японські автомобілі поганої якості. Зменшення надійності нових моделей Toyota стає дедалі помітнішим для власників та майстрів.

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