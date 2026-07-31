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Головна Авто Honda чи Toyota: що радить обрати відомий механік

Honda чи Toyota: що радить обрати відомий механік

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 10:50
Автомеханік порівняв уживані Toyota і Honda та порадив, що обрати
Toyota Corolla та Honda Accord. Фото: netcarshow.com / Колаж: Новини.LIVE

Відомий американський механік з 57-річним стажем роботи Скотті Кілмер детально розібрав дві популярні японські машини з пробігом, щоб з'ясувати кращого виробника. На підіймач потрапили компактний седан Toyota Corolla 2019 року випуску та більший Honda Accord 2021 року. Обидва автомобілі експлуатувалися у складних кліматичних умовах та наїздили десятки тисяч кілометрів, зберігши відмінну працездатність основних агрегатів.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на канал Scotty Kilmer.

Надійність Toyota

Перший екземпляр Toyota Corolla з 1,8-літровим мотором наїздив понад 240 000 км. Двигун не споживає мастило та показує витрату пального на рівні 6,1 л/100 км на трасі. Попри корозію від солей на окремих болтах та маточинах, заводська електростатична обробка кузова чудово захистила металеву панель від наскрізної іржі.

Серед несправностей власник відзначив лише пошкодження пластикового приводу заслінки кліматичної системи та знос датчиків тиску в шинах через розряд батарейок. Безступеневий варіатор CVT та штатна підвіска працюють бездоганно, хоча автомобіль проїхав всю Аляску. Власник змінює оливу в моторі кожні 4800 км, а рідину в трансмісії кожні 80 000 км.

Переваги Honda

Порівняльний екземпляр Honda Accord з турбомотором 1,5 л має пробіг 125 000 км. Автомобіль показує гарну економічність на трасі на рівні 5,2 л/100 км. Модель має набагато просторіший салон, високу якість оздоблення та чудову динаміку при розгоні.

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За словами Кілмера, варіатори обох марок виявилися дуже надійними при вчасному обслуговуванні. Головна відмінність полягає в ціні: Corolla купували за 16 000 доларів, тоді як новий Accord коштував 41 000 доларів. Обидві машини є чудовим вибором залежно від бюджету.

Раніше Новини.LIVE порівнювали Honda Civic та Toyota Corolla з пробігом. Кожен з цих автомобілів має власні технічні нюанси, які варто врахувати перед купівлею.

Також на розбір потрапили вживані Toyota Auris та Honda Civic. Механіки пояснили, яка з моделей спричинить менше проблем з експлуатацією та який двигун обрати, щоб не пошкодувати.

авто автомобіль Honda Toyota вживані авто
Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
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