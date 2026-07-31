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Главная Авто Honda или Toyota: что советует выбрать известный механик

Honda или Toyota: что советует выбрать известный механик

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 10:50
Автомеханик сравнил подержанные Toyota и Honda и дал совет, что выбрать
Toyota Corolla и Honda Accord. Фото: netcarshow.com / Коллаж: Новини.LIVE

Известный американский механик со стажем работы 57 лет Скотти Килмер подробно разобрал две популярные японские машины с пробегом, чтобы определить лучшего производителя. На подъемник попали компактный седан Toyota Corolla 2019 года выпуска и более крупная Honda Accord 2021 года. Оба автомобиля эксплуатировались в сложных климатических условиях и наездили десятки тысяч километров, сохранив отличную работоспособность основных агрегатов.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на канал Scotty Kilmer.

Надежность Toyota

Первый экземпляр Toyota Corolla с 1,8-литровым двигателем наездил более 240 000 км. Двигатель не потребляет масло и демонстрирует расход топлива на уровне 6,1 л/100 км на трассе. Несмотря на коррозию от солей на отдельных болтах и ступицах, заводская электростатическая обработка кузова отлично защитила металлическую панель от сквозной ржавчины.

Среди неисправностей владелец отметил лишь повреждение пластикового привода заслонки климатической системы и износ датчиков давления в шинах из-за разряда батареек. Бесступенчатый вариатор CVT и штатная подвеска работают безупречно, хотя автомобиль проехал всю Аляску. Владелец меняет масло в двигателе каждые 4800 км, а жидкость в трансмиссии — каждые 80 000 км.

Преимущества Honda

Сравнительный экземпляр Honda Accord с турбомотором объемом 1,5 л имеет пробег 125 000 км. Автомобиль демонстрирует хорошую экономичность на трассе 5,2 л/100 км. Модель отличается гораздо более просторным салоном, высоким качеством отделки и превосходной динамикой при разгоне.

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По словам Килмера, вариаторы обеих марок оказались очень надежными при своевременном обслуживании. Главное отличие заключается в цене: Corolla покупали за 16 000 долларов, тогда как новый Accord стоил 41 000 долларов. Обе машины являются отличным выбором в зависимости от бюджета.

Ранее Новини.LIVE сравнивали Honda Civic и Toyota Corolla с пробегом. У каждого из этих автомобилей есть свои технические нюансы, которые стоит учесть перед покупкой.

Также под разбор попали подержанные Toyota Auris и Honda Civic. Механики объяснили, какая из моделей доставит меньше проблем при эксплуатации, и какой двигателе выбрать, чтобы не пожалеть.

авто автомобиль Honda Toyota подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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