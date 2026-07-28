Известный механик назвал основные проблемы современных японских автомобилей

Toyota Camry 2007 года. Фото: netcarshow.com

Опытный механик Скотти Килмер, который более полувека занимается ремонтом автомобилей, объявил об изменении своего отношения к бренду Toyota. Долгое время он оставался поклонником этих автомобилей из-за их исключительной надежности. Однако последние шаги производителя заставили специалиста пересмотреть свои взгляды. Снижение надежности новых моделей становится все более заметным для владельцев и мастеров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на канал Scotty Kilmer.

Смена ориентиров

Главной причиной падения качества является стремление компании сократить затраты на производство. Раньше машины собирали преимущественно в Японии, что гарантировало высокую точность и долговечность. Сейчас же производство многих моделей перенесено в другие страны, в частности в Мексику. Сборка пикапа Toyota Tacoma на мексиканских заводах сопровождается проблемами с тормозными шлангами, трансмиссией и сварными швами заднего моста.

Отдельной критике подверглись попытки сэкономить на материалах в салоне и под капотом. Металлические детали массово заменяют на более дешевые пластиковые элементы, которые быстро изнашиваются. Подобный подход ранее применяли концерны Stellantis и General Motors, что негативно сказывалось на ресурсе их продукции.

Проблемы двигателей

Самым большим провалом стал отказ от проверенных временем силовых агрегатов. Переход с надежных двигателей V8 на турбированные V6 в пикапах Toyota Tundra привел к массовым поломкам. Компании пришлось отозвать и заменить около 100 000 таких двигателей. Использование малолитражного турбодвигателя объемом 1,3 л или даже 3-цилиндровых вариантов существенно сокращает ресурс автомобиля.

Читайте также:

Попытки пересадить покупателей на малообъемные турбированные 4-цилиндровые двигатели не обеспечивают обещанной экономии топлива в дорожных условиях. Вместо заявленных 7,8 л/100 км на трассе реальный расход часто достигает 13,8 л/100 км. Высокая нагрузка заставляет такие турбины работать на пределе возможностей, что существенно сокращает срок их службы.

Потерянная надежность

Определенные проблемы с двигателями возникали и раньше. Например, седан Toyota Camry 2007 года с двигателем объемом 2,4 л имел дефект поршневых колец и потреблял слишком много масла. Однако общая прочность конструкции позволяла преодолевать сотни тысяч км.

Хэтчбек Toyota Matrix того же года выпуска с двигателем объемом 1,8 л упоминается как один из самых надежных автомобилей, способный преодолевать более 640 000 км без капитального ремонта.

Современные покупатели новых машин за 85 000 долларов сталкиваются с отказами мультимедийных систем и другими сбоями уже на первых 8 000 км пробега.

"Если компания не вернется к прежним стандартам прочности и не перестанет удешевлять конструкцию, она рискует окончательно потерять доверие покупателей", — подытожил механик.

Ранее Новини.LIVE писали, зачем Toyota официально ослабила стандарты качества. Компания внедряет программу Smart Standard Activity, которая предусматривает отказ от чрезмерно строгих требований к второстепенным компонентам.

Также читайте, почему Toyota попала в список автомобилей, которые чаще всего ломаются. Методика исследования ADAC фиксирует только те неисправности, которые сделали невозможным дальнейшее движение непосредственно во время поездки.