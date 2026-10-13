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Главная Авто Механик объяснил, какая незаметная мелочь разрушает двигатель авто

Механик объяснил, какая незаметная мелочь разрушает двигатель авто

Ua ru
13 октября 2026 06:00
Механик показал скрытую проблему, которая убивает двигатель авто
Скотти Килмер рассказывает о незаметной проблеме двигателя. Скриншот: YouTube/@scottykilmer

Известный американский механик со стажем работы 57 лет Скотти Килмер рассказал о незаметном явлении, которое преждевременно выводит из строя современные автомобильные двигатели. Речь идет о низкоскоростном преждевременном зажигании (LSPI). Эта проблема возникает в компактных турбомоторах с прямым впрыском топлива при повышенной нагрузке. Взрыв топливной смеси происходит до подъема поршня в верхнюю точку, что приводит к деформации шатунов и трещинам в поршневых кольцах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на канал Scotty Kilmer.

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Причины поломки

Старые автомобили с обычными атмосферными двигателями не имели подобных проблем. Например, 25-летний седан Lexus с двигателем V6 легко выдерживал резкое нажатие на педаль газа без риска детонации.

Современные малолитражные двигатели объемом 1,3 или 1,5 л в автомобилях Volkswagen или Honda работают под экстремальным давлением. Нагар в камере сгорания дополнительно повышает компрессию и провоцирует преждевременное возгорание бензина на низких оборотах.

Ярким примером этой проблемы стала масштабная кампания по отзыву пикапов Toyota Tundra с бензиновым двигателем V6 twin-turbo. Автопроизводитель отозвал негибридные версии из-за преждевременного выхода из строя подшипников коленчатого вала. В этих автомобилях турбины создают высокое давление уже на низких оборотах.

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В то же время гибридные модификации Toyota Tundra избежали отзыва, ведь электродвигатель берет на себя основную нагрузку при старте.

Защита двигателя

Для борьбы с этим разрушительным явлением химические компании разработали новые стандарты моторных масел. Владельцам современных автомобилей следует выбирать продукцию с маркировкой GF-6 или более новой GF-7.

Особенно важно строго соблюдать интервал замены масла и менять его каждые 8000 км. Использование слишком густого масла мешает жидкости мгновенно проникать в узкие зазоры между деталями во время холодного запуска. Также автомеханик советует категорически отказаться от сторонних присадок, поскольку их взаимодействие с современными маслами остается непредсказуемым.

Ранее Новини.LIVE писали, почему Килмер назвал японские автомобили низкого качества. Снижение надежности новых моделей Toyota становится всё более заметным для владельцев и мастеров.

Читайте также, почему автомобиль быстро теряет моторное масло. Килмер показал простой способ устранения проблемы без дорогостоящего ремонта.

ремонт авто проблемы советы автомобиль Мотор двигатель
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа

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