Механік назвав авто, яке споживає 3,91 л/100 км та служитиме вічно

Автомеханік Скотті Кілмер показує вічну машину. Скриншот: YouTube/@scottykilmer

Відомий американський механік з 57-річним стажем роботи Скотті Кілмер поділився думками про автомобіль Toyota Corolla Hybrid 2026 року. Фахівець протестував модель у реальних умовах їзди, де машина продемонструвала відмінну паливну економічність. За результатами заїзду середня витрата пального склала 3,91 л/100 км. Спеціаліст вважає цей седан кращим варіантом для водіїв, яким потрібен максимальний ресурс без зайвих витрат.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на канал Scotty Kilmer.

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Японська збірка

Головною перевагою базової версії Toyota Corolla LE Hybrid автомобільний майстер називає походження, позаяк її виготовляють безпосередньо в Японії на відміну від Toyota Camry, яку збирають в американському Кентуккі.

Під капотом встановлено перевірений часом 1,8-літровий 4-циліндровий двигун, який працює разом з фірмовою гібридною системою та електронним варіатором e-CVT. Таке поєднання здатне долати понад 480 000 км без серйозних ремонтів. А підкапотний простір залишається вільним для зручного доступу до свічок запалювання та фільтрів.

Якщо порівнювати автомобіль з кросовером Toyota Corolla Cross Hybrid, то останній має більший 2-літровий мотор та повний привід, проте споживає близько 4,36 л/100 км.

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Особливості підвіски

Ходова частина седана орієнтована на максимальну практичність, просту конструкцію та бюджетне обслуговування. Через коротшу колісну базу підвіска автомобіля є відчутно жорсткішою за ходову частину бізнес-седана Toyota Camry та виразніше передає водієві дрібні дефекти дороги чи ями. Проте під час руху рівним асфальтом машина забезпечує повністю тиху, комфортну та плавну їзду без сторонніх шумів.

Завдяки компактним габаритам ходової та короткій базі автомобіль демонструє високу маневровість на вузьких вулицях і дозволяє легко паркуватися в обмеженому просторі. Точне електронне підсилення гарантує чутливий відгук на будь-яке відхилення керма.

Всередині седан пропонує практичну чорну тканину з білими прошитими швами, яка тривалий час зберігає вигляд та не зношується.

Управління кліматом здійснюється звичайними фізичними крутилками та кнопками замість складних цифрових меню, а для водіння передбачені режими Eco, Power та короткий електричний режим EV. Автомобіль також зберіг звичайний металевий ключ запалювання замість кнопки, що суттєво ускладнює життя викрадачам.

Підсумковий вердикт Скотті Кілмера однозначний: ця модель виступає кращим вибором для тих, хто шукає найбільш економний та надійний транспорт на щодень.

Раніше Новини.LIVE писали, яка непомітна дрібниця руйнує двигун автомобіля. Скотті Кілмер пояснив, що таке низькошвидкісне передчасне запалювання (LSPI) і, чому ця проблема виникає в компактних турбомоторах з прямим вприскуванням пального під підвищеним навантаженням.

Також він назвав чотири запахи автомобіля, які не варто ігнорувати. Адже рання діагностика допомагає самостійно знайти джерело проблеми та усунути її з мінімальними витратами.