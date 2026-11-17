Nissan Sentra 2027 модельного года. Фото: usnews.com

Даже без электродвигателей низкий расход топлива возможен для водителей, выбирающих современные бензиновые седаны. Несмотря на популярность гибридов, новые, более доступные модели с компактными 4-цилиндровыми двигателями позволяют сэкономить на заправках. Эксперты проанализировали актуальный модельный ряд и отобрали пять негибридных легковых автомобилей, расход топлива которых составляет менее 7,84 л/100 км в смешанном цикле по официальным измерениям Агентства по охране окружающей среды США (EPA).

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Японские модели

Обновленный седан Honda Civic 2027 модельного года оснащается 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 150 л.с. (180 Нм) в паре с вариатором. По данным EPA, базовая версия расходует 7,35 л/100 км в городе, 5,74 л/100 км на трассе и 6,53 л/100 км в смешанном цикле, а модификация Sport на 18-дюймовых колесах расходует 6,92 л/100 км в комбинированном цикле, проезжая более 644 км на одном баке объемом 46,9 л.

Юбилейная Toyota Corolla 2027 года также демонстрирует экономичность благодаря 2-литровому двигателю мощностью 169 л.с. (205 Нм) и вариатору. Базовая комплектация LE на 16-дюймовых дисках расходует 7,35 л/100 км в городе, 5,74 л/100 км на шоссе и 6,72 л/100 км в смешанном цикле, тогда как версии SE и XSE на 18-дюймовых шинах демонстрируют расход 6,92 л/100 км в комбинированном режиме.

Седан Nissan Sentra 2027 года получил 2-литровый рядный двигатель мощностью 149 л.с. (198 Нм), который в версиях S, SV и SL потребляет 7,84 л/100 км в городе, 6,19 л/100 км на трассе и 7,13 л/100 км в смешанном цикле. Даже топовая версия SR расходует 7,35 л/100 км в комбинированном режиме, что лучше показателя гибридного кроссовера Mitsubishi Outlander Hybrid 2026 года с его расходом 8,71 л/100 км.

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Другие конкуренты

Компактный Hyundai Elantra 2026 года комплектуется 2-литровым двигателем мощностью 147 л.с. (179 Нм), который в версии SE потребляет 7,59 л/100 км в городе, 5,88 л/100 км на трассе и 6,72 л/100 км в смешанном цикле.

Немецкий Volkswagen Jetta 2027 года оснащен 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 158 л.с. (249 Нм) в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и ранним закрытием впускных клапанов для экономии топлива. В базовой комплектации S седан расходует 8,11 л/100 км в городе, 5,88 л/100 км на шоссе и 6,92 л/100 км в смешанном цикле, а версии Sport, SE и SEL потребляют 7,13 л/100 км в комбинированном режиме, в отличие от мощной версии GLI с показателем 8,11 л/100 км.

Ранее Новини.LIVE писали о ТОП-10 дизельных автомобилей с самым низким расходом топлива. Производители достигали высоких показателей эффективности как благодаря усовершенствованию классических двигателей, так и с помощью гибридных установок.

Также известный механик назвал автомобиль, который потребляет 3,91 л/100 км и будет служить вечно. Специалист считает этот седан лучшим вариантом для водителей, которым нужен максимальный ресурс без лишних затрат.