Названі позашляховики, які не іржавіють — ТОП-5 моделей

Позашляховик. Фото: dirtydrifters.com.au

Вибір позашляховика, що має високу стійкість до корозії, може суттєво вплинути на його тривалість служби та надійність в умовах різного експлуатаційного середовища. Ці п'ять моделей стали популярними завдяки своїм властивостям, які допомагають уникнути проблем з іржею.

Про це написав Ampercar.

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Toyota Land Cruiser Prado 150

Фото: infocar.ua

Відмінний вибір для тих, хто шукає позашляховик з високим рівнем стійкості до корозії та безперебійності в роботі. Надійна конструкція, використання якісних матеріалів та ретельне оброблення кузова роблять його ідеальним партнером для тривалих подорожей у складних умовах.

Kia Mohave

Фото: infocar.ua

Корейський позашляховик Mohave також відрізняється високою стійкістю до корозії. Іржа може з’явитися лише на краю капота, а пороги, нижня частина й елементи гальмівної системи практично не схильні до корозії.

Jeep Grand Cherokee (4 Gen)

Фото: ocauto.com

Jeep Grand Cherokee четвертого покоління рестайлінгові версії демонструє гідну стійкість до корозії. Для дорестайлінгових моделей характерна поява іржі на передніх стійках під кріпленнями крил.

Land Rover Discovery 4

Фото: pistonheads.com

Це не лише позашляховик з потужними прохідними можливостями, але й автомобіль, який демонструє високу стійкість до корозії завдяки якісній збірці та використанню стійких до іржі матеріалів. Автомобіль стане відмінним вибором для тих, хто шукає надійний сімейний позашляховик з гарними технічними характеристиками

Hummer H3

Фото: bringatrailer.com

Авто має високий рівень корозійної стійкості завдяки своїй міцній конструкції та якісному покриттю корпусу. Для тих, хто шукає потужний позашляховик, що не боїться екстремальних умов, H3 може бути відмінним вибором.

Раніше ми писали, чому позашляховик ніколи не замінить кросовер та навпаки. Також представляли ТОП-50 найдорожчих кросоверів та позашляховиків світу у 2024 році.