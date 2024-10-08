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ТОП-5 не схильних до корозії позашляховиків, які служитимуть довго

8 жовтня 2024 21:35
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Названі позашляховики, які не іржавіють — ТОП-5 моделей
Позашляховик. Фото: dirtydrifters.com.au
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Вибір позашляховика, що має високу стійкість до корозії, може суттєво вплинути на його тривалість служби та надійність в умовах різного експлуатаційного середовища. Ці п'ять моделей стали популярними завдяки своїм властивостям, які допомагають уникнути проблем з іржею.

Про це написав Ampercar.

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Відмінний вибір для тих, хто шукає позашляховик з високим рівнем стійкості до корозії та безперебійності в роботі. Надійна конструкція, використання якісних матеріалів та ретельне оброблення кузова роблять його ідеальним партнером для тривалих подорожей у складних умовах.

Kia Mohave

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Фото: infocar.ua

Корейський позашляховик Mohave також відрізняється високою стійкістю до корозії. Іржа може з’явитися лише на краю капота, а пороги, нижня частина й елементи гальмівної системи практично не схильні до корозії.

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Jeep Grand Cherokee четвертого покоління рестайлінгові версії демонструє гідну стійкість до корозії. Для дорестайлінгових моделей характерна поява іржі на передніх стійках під кріпленнями крил.

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Це не лише позашляховик з потужними прохідними можливостями, але й автомобіль, який демонструє високу стійкість до корозії завдяки якісній збірці та використанню стійких до іржі матеріалів. Автомобіль стане відмінним вибором для тих, хто шукає надійний сімейний позашляховик з гарними технічними характеристиками

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Раніше ми писали, чому позашляховик ніколи не замінить кросовер та навпаки. Також представляли ТОП-50 найдорожчих кросоверів та позашляховиків світу у 2024 році.

авто вода проблеми поради автомобіль

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