Названы внедорожники, которые не ржавеют — ТОП-5 моделей

Внедорожник. Фото: dirtydrifters.com.au

Выбор внедорожника, имеющего высокую коррозионную стойкость, может существенно повлиять на его продолжительность службы и надежность в условиях различной эксплуатационной среды. Эти пять моделей стали популярны благодаря своим свойствам, которые помогают избежать проблем с ржавчиной.

Об этом написал Ampercar.

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Toyota Land Cruiser Prado 150

Фото: infocar.ua

Отличный выбор для ищущих внедорожник с высоким уровнем стойкости к коррозии и бесперебойности в работе. Надежная конструкция, использование качественных материалов и тщательная обработка кузова делают его идеальным партнером для длительных поездок в сложных условиях.

Kia Mohave

Фото: infocar.ua

Корейский внедорожник Mohave также отличается высокой коррозионной стойкостью. Ржавчина может появиться только на краю капота, а пороги, нижняя часть и элементы тормозной системы практически не подвержены коррозии.

Jeep Grand Cherokee (4 Gen)

Фото: ocauto.com

Jeep Grand Cherokee четвертого поколения рестайлинговой версии демонстрирует достойную стойкость к коррозии. Для дорестайлинговых моделей характерно появление ржавчины на передних стойках под креплениями крыльев.

Land Rover Discovery 4

Фото: pistonheads.com

Это не только внедорожник с мощными проходными возможностями, но и автомобиль, который демонстрирует высокую коррозионную стойкость благодаря качественной сборке и использованию устойчивых к ржавчине материалов. Автомобиль станет отличным выбором для ищущих надежный семейный внедорожник с хорошими техническими характеристиками.

Hummer H3

Фото: bringatrailer.com

Авто имеет высокий уровень коррозионной стойкости благодаря своей прочной конструкции и качественному покрытию корпуса. Для тех, кто ищет мощный внедорожник, не боящийся экстремальных условий, H3 может быть отличным выбором.

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