Найпопулярніші високоякісні літні шини в Україні у 2024 році — ТОП-5

Літня гума. Фото: autoevolution.com

Літні шини мають забезпечувати надійне зчеплення з дорогою, як за високих температур повітря, так й на мокрому асфальті. Які покришки у високоякісному сегменті були найпопулярнішими серед українських водіїв у 2024 році.

Про це повідомив Telegraf.

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Michelin Pilot Sport 4

Шини мають гарну керованість на швидкості та контроль на дорозі. Протектор забезпечує відмінне зчеплення як на сухій, так і на мокрій поверхні. Покришки відрізняються довговічністю.

Michelin Primacy 4+

Дешевший варіант попередньої моделі, тому має не такі спортивні характеристики. Оптимізований протектор шин забезпечує гарну стійкість на мокрій поверхні. Модель відрізняється тишею під час руху.

Continental PremiumContact 7

Має інноваційну гумову суміш, яка забезпечує короткий гальмівний шлях. Шина вважається стійкою до зношування. Відрізняється гарною керованість на усіх типах дорожнього покриття.

Goodyear EfficientGrip 2 SUV

Популярна модель серед власників великих кросоверів та позашляховиків. Має унікальний протектор, стійкій до аквапланування. Також ці шини без проблем витримують нерівності на дорозі.

Hankook Ventus Prime 4 K135

Відомі оптимальним співвідношенням ефективності та економічності. Шини мають вдосконалений протектор, який забезпечує стабільність на сухих та мокрих дорогах. Модель також відзначається низьким опором кочення, що сприяє зменшенню споживання пального.

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