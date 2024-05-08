Самые популярные высококачественные летние шины в Украине в 2024 году — ТОП-5

ТОП-5 самых популярных летних шин в Украине в 2024 году
Летние шины должны обеспечивать надежное сцепление с дорогой как при высоких температурах воздуха, так и на мокром асфальте. Какие покрышки в высококачественном сегменте были наиболее популярны среди украинских водителей в 2024 году.
Об этом сообщил Telegraf.
Michelin Pilot Sport 4
Шины обладают хорошей управляемостью на скорости и контролем на дороге. Протектор обеспечивает отличное сцепление как на сухой, так и мокрой поверхности. Покрышки отличаются долговечностью.
Michelin Primacy 4+
Более дешевый вариант предыдущей модели, поэтому имеет не такие спортивные характеристики. Оптимизированный протектор шин обеспечивает хорошую стойкость на мокрой поверхности. Модель отличается тишиной во время движения.
Continental PremiumContact 7
Имеет инновационную резиновую смесь, обеспечивающую короткий тормозной путь. Шина считается стойкой к износу. Отличается хорошей управляемостью на всех типах дорожного покрытия.
Goodyear EfficientGrip 2 SUV
Популярна модель среди владельцев крупных кроссоверов и внедорожников. Имеет уникальный протектор, устойчивый к аквапланированию. Также эти шины без проблем выдерживают неровности на дороге.
Hankook Ventus Prime 4 K135
Известны оптимальным соотношением эффективности и экономичности. Шины имеют усовершенствованный протектор, обеспечивающий стабильность на сухих и мокрых дорогах. Модель также отличается низким сопротивлением качению, что способствует сокращению потребления горючего.
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