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ТОП-4 вживаних авто для водіїв старшого віку

15 листопада 2024 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Вживані авто для водіїв старшого віку — ТОП-4 моделі
Водій старшого віку. Фото: freepik.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Для старших за віком водіїв важливо, щоб в авто було легко сідати та виходити, гарний огляд дороги, автоматична трансмісія та сучасні системи безпеки. Вибір кращих та надійних автомобілів за цими критеріями зроблений на основі звітів авторитетних Kelley Blue Book та CoPilot for Car Shopping.

Про це написав GOBankingRates.

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Toyota Camry

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2013 Toyota Camry. Фото: thecarconnection.com

Kelley Blue Book підкреслює репутацію авто як безпечного, надійного та паливо ефективного. Camry місткий, щоб бути зручним навіть для подорожей, але досить малий, щоб пересуватися містом. Згідно з CoPilot, найкращими є авто сьомого покоління — модельні роки з 2013-го по 2017 рік.

Honda Accord

ТОП-4 вживаних авто для водіїв старшого віку - фото 2
2012 Honda Accord. Фото: motortrend.com

Accord відомі як безпечні, надійні, місткі, комфортабельні автомобілі, які можуть проїхати понад 320 000 км з базовим обслуговуванням. За даними CoPilot, найкращі моделі — 2006 та 2007 років з сьомого покоління та 2011 й 2012 років з восьмого.

Honda CR-V

ТОП-4 вживаних авто для водіїв старшого віку - фото 3
2020 Honda CR-V. Фото: Honda

Компактний кросовер відзначається економією палива, відмінними функціями безпеки, просторим салоном та великим вантажним простором. CoPilot вважає видатним модельним роком 2020. Видання підкреслює, що типовий CR-V пробіжить понад 480 000 км.

Kia Telluride

ТОП-4 вживаних авто для водіїв старшого віку - фото 4
2022 Kia Telluride. Фото: universitykiaofdurham.com

Трирядний автомобіль може похвалитися гарним набором функцій безпеки, зручною технікою та більш ніж достатніми місцями для пасажирів та вантажу. За даними CoPilot, найкращі роки для Telluride — моделі 2021 та 2022 років.

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