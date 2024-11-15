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ТОП-4 подержанных авто для водителей старшего возраста

15 ноября 2024 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Подержанные авто для водителей старшего возраста — ТОП-4 модели
Возрастной водитель. Фото: freepik.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Для старших по возрасту водителей важно, чтобы в авто было легко садиться и выходить, хороший обзор дороги, автоматическая трансмиссия и современные системы безопасности. Выбор лучших и надежных автомобилей по этим критериям сделан на основе отчетов авторитетных Kelley Blue Book и CoPilot for Car Shopping.

Об этом написал GOBankingRates.

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Toyota Camry

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2013 Toyota Camry. Фото: thecarconnection.com

Kelley Blue Book подчеркивает репутацию авто как безопасного, надежного и топливно эффективного. Camry вместительный, чтобы быть удобным даже для путешествий, но достаточно мал, чтобы передвигаться по городу. Согласно CoPilot, лучшими являются авто седьмого поколения — модельные годы с 2013 по 2017 год.

Honda Accord

ТОП-4 подержанных авто для водителей старшего возраста - фото 2
2012 Honda Accord. Фото: motortrend.com

Accord известны как безопасные, надежные, вместительные, комфортные автомобили, которые могут проехать более 320 000 км с базовым обслуживанием. По данным CoPilot, лучшие модели — 2006 и 2007 годов из седьмого поколения и 2011 и 2012 годов из восьмого.

Honda CR-V

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2020 год Honda CR-V. Фото: Honda

Компактный кроссовер отличается экономией топлива, отличными функциями безопасности, просторным салоном и большим грузовым пространством. CoPilot считает выдающимся модельный год 2020. Издание подчеркивает, что типичный CR-V пробежит более 480 000 км.

Kia Telluride

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2022 Kia Telluride. Фото: universitykiaofdurham.com

Трехрядный автомобиль может похвастаться хорошим набором функций безопасности, удобной техникой и более чем достаточным местом для пассажиров и груза. По данным CoPilot, лучшие годы для Telluride — модели 2021 и 2022 годов.

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рейтинг авто советы автомобиль подержанные авто

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