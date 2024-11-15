Подержанные авто для водителей старшего возраста — ТОП-4 модели

ТОП-4 подержанных авто для водителей старшего возраста
Для старших по возрасту водителей важно, чтобы в авто было легко садиться и выходить, хороший обзор дороги, автоматическая трансмиссия и современные системы безопасности. Выбор лучших и надежных автомобилей по этим критериям сделан на основе отчетов авторитетных Kelley Blue Book и CoPilot for Car Shopping.
Об этом написал GOBankingRates.
Toyota Camry
Kelley Blue Book подчеркивает репутацию авто как безопасного, надежного и топливно эффективного. Camry вместительный, чтобы быть удобным даже для путешествий, но достаточно мал, чтобы передвигаться по городу. Согласно CoPilot, лучшими являются авто седьмого поколения — модельные годы с 2013 по 2017 год.
Honda Accord
Accord известны как безопасные, надежные, вместительные, комфортные автомобили, которые могут проехать более 320 000 км с базовым обслуживанием. По данным CoPilot, лучшие модели — 2006 и 2007 годов из седьмого поколения и 2011 и 2012 годов из восьмого.
Honda CR-V
Компактный кроссовер отличается экономией топлива, отличными функциями безопасности, просторным салоном и большим грузовым пространством. CoPilot считает выдающимся модельный год 2020. Издание подчеркивает, что типичный CR-V пробежит более 480 000 км.
Kia Telluride
Трехрядный автомобиль может похвастаться хорошим набором функций безопасности, удобной техникой и более чем достаточным местом для пассажиров и груза. По данным CoPilot, лучшие годы для Telluride — модели 2021 и 2022 годов.
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