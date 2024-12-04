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ТОП-4 вживаних авто для водія-початківця

4 грудня 2024 19:35
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Найкращі вживані автомобілі для новачків — ТОП-4 моделі
Subaru Impreza. Фото: impreza6.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Останні кілька років ціни на автомобілі стрімко зростають, тому пошук найкращої машини для новачка здається досить складним. Втім, досі можна знайти пропозиції з помірною ціною без шкоди для якості транспортного засобу.

Про це написав Aol.

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2021-2022 Mazda3

ТОП-4 вживаних авто для водія-початківця - фото 1
Фото: motorbiscuit.com
  • Рейтинг безпеки: IIHS Top Safety Pick+

Mazda3 продається у спортивній версії хетчбек, яка має сподобатися молодим водіям. При цьому машина отримала найвищий рейтинг Американського страхового інституту дорожньої безпеки (IIHS).

Базова модель оснащена 8,8-дюймовим інформаційно-розважальним дисплеєм, 2-літровим двигуном із комбінованою витратою палива приблизно 7,59 л на 100 км.

2017 Toyota RAV4

ТОП-4 вживаних авто для водія-початківця - фото 2
Фото: caranddriver.com
  • Рейтинг безпеки: IIHS Top Safety Pick+

Toyota незмінно займає перші місця в рейтингах надійності. Ця модель є рекомендованим вибором Consumer Reports. Для додаткової універсальності можна придбати повнопривідну версію. Завдяки системі автоматичного екстреного гальмування та попередженням про виїзд зі смуги руху молодий водій буде мати спокій на дорозі.

2024 Subaru Impreza

ТОП-4 вживаних авто для водія-початківця - фото 3
Фото: Subaru
  • Рейтинг безпеки: IIHS Top Safety Pick

Авто має стандартний повний привід, автоматичне гальмування та екстрене керування. 2-літровий двигун потужністю 152 к.с. витрачає на шосе 6,92 л/100 км. Також машина в базовій версії має 7-дюймовий сенсорний дисплей з Apple CarPlay/Android Auto.

2024 Hyundai Tuscon

ТОП-4 вживаних авто для водія-початківця - фото 4
Фото: Hyundai
  • Рейтинг безпеки: IIHS Top Safety Pick+

Цей невеликий кросовер оснащений великою кількістю стандартних функцій, включаючи систему запобігання лобовому зіткненню та зіткненням у сліпих зонах. Власник отримує двигун потужністю 187 к.с. та 8-дюймовий сенсорний дисплей.

Раніше ми представляли чотири доступні гібридні моделі Honda для купівлі у 2025 році. Також ми писали про авто з найменшими витратами за 10 років експлуатації.

авто автомобіль водії Toyota вживані авто

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