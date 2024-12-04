Лучшие подержанные автомобили для новичков — ТОП-4 модели

Subaru Impreza. Фото: impreza6.com

Последние несколько лет цены на автомобили стремительно растут, поэтому поиск лучшей машины для новичка кажется достаточно сложным. Впрочем, до сих пор можно найти предложения с умеренной ценой без ущерба качеству транспортного средства.

Об этом написал Aol.

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2021-2022 Mazda3

Фото: motorbiscuit.com

Рейтинг безопасности: IIHS Top Safety Pick+

Mazda3 продается в спортивной версии хэтчбека, которая должна понравиться молодым водителям. При этом машина получила самый высокий рейтинг Американского страхового института дорожной безопасности (IIHS).

Базовая модель оснащена 8,8-дюймовым информационно развлекательным дисплеем, 2-литровым двигателем с комбинированным расходом топлива примерно 7,59 л на 100 км.

2017 Toyota RAV4

Фото: caranddriver.com

Рейтинг безопасности: IIHS Top Safety Pick+

Toyota постоянно занимает первые места в рейтингах надежности. Эта модель является рекомендуемым выбором Consumer Reports. Для дополнительной универсальности можно приобрести полноприводную версию. Благодаря системе автоматического экстренного торможения и предупреждениям о выезде из полосы движения молодому водителю будет спокойнее на дороге.

2024 Subaru Impreza

Фото: Subaru

Рейтинг безопасности: IIHS Top Safety Pick

Авто имеет стандартный полный привод, автоматическое торможение и экстренное управление. 2-литровый двигатель мощностью 152 л.с. тратит на шоссе 6,92 л/100 км. Также машина в базовой версии имеет 7-дюймовый сенсорный дисплей Apple CarPlay/Android Auto.

2024 Hyundai Tuscon

Фото: Hyundai

Рейтинг безопасности: IIHS Top Safety Pick+

Этот небольшой кроссовер оснащен большим количеством стандартных функций, включая систему предотвращения лобового столкновения и столкновений в слепых зонах. Владелец получает двигатель мощностью 187 л. и 8-дюймовый сенсорный дисплей.

Ранее мы представляли четыре доступные гибридные модели Honda для покупки в 2025 году. Также мы писали об авто с наименьшими затратами за 10 лет эксплуатации.