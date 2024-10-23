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ТОП-4 дешевих в експлуатації нових автомобілів для щоденної їзди у 2024 році

23 жовтня 2024 19:45
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Кращі автомобілі для щоденних поїздок з низькими витратами у 2024 році
Автосалон. Фото: securities.io
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Під час вибору доступних нових автомобілів потрібно розглядати претендентів цілісно. Адже  економічна та надійна машина не приносить задоволення, якщо вона не зручна, не містка або просто неприємна.

Рейтинг склав Find The Best Car Price.

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1. Honda Civic

ТОП-4 дешевих в експлуатації нових автомобілів для щоденної їзди у 2024 році - фото 1
Фото: guideautoweb.com
  • Базова ціна: 23 950 доларів

Civic є одним із найбільш перевірених, міцних, комфортних та приємних компактних седанів на ринку. Якісні матеріали, швидкісні силові агрегати та майстерне використання простору роблять авто одним з найбажаніших бюджетних автомобілів.

2. Kia Soul

ТОП-4 дешевих в експлуатації нових автомобілів для щоденної їзди у 2024 році - фото 2
Фото:  Kia
  • Базова ціна: 20 190 доларів

Коробчаста форма Soul надає салону багато простору як для пасажирів, так і для вантажу. Стильний кросовер отримав стандартний 2-літровий 4-циліндровий двигун потужністю 147 к.с. Залежно від комплектації, мотор використовує CVT або 7-ступеневий автомат. Паливна ефективність під час комбінованого водіння становить приблизно 7,8 л/100 км пробігу.

3. Mazda 3

ТОП-4 дешевих в експлуатації нових автомобілів для щоденної їзди у 2024 році - фото 3
Фото: caranddriver.com
  • Базова ціна: 25 690 доларів

Якщо є бажання відчути розкіш без зайвих витрат, стильна та комфортна Mazda3 в цьому допоможе. Єдиним недоліком авто є застаріла 6-ступенева автоматична трансмісія. Це не погана коробка, але пара додаткових передач допомогла б максимально розкрити 2,5-літровий рядний 4-циліндровий двигун потужністю 191 к.с.

4. Nissan Leaf

ТОП-4 дешевих в експлуатації нових автомобілів для щоденної їзди у 2024 році - фото 4
Фото:  Nissan
  • Базова ціна: 28 140 доларів

Головною привабливістю електромобіля є нова знижена базова ціна. Однією з поширених претензій до Leaf є запас ходу, адже конкуренти вже значно перевищують стандартний діапазон 240-346 км. Але більшість людей щодня не їздять більше як 50 км в один бік, тому такого запасу ходу може бути цілком достатньо.

Раніше експерти назвали п'ять автомобілів з найкращими позашляховими можливостями. Також ми представляли ТОП-4 електромобілів, які прослужать довше, ніж ви думаєте.

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