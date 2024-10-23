Лучшие автомобили для ежедневных поездок с низкими затратами в 2024 году

Автосалон. Фото: securities.io

При выборе доступных новых автомобилей следует рассматривать претендентов целостно. Ведь экономичная и надежная машина не доставляет удовольствия, если она ни удобна, ни вместительна или просто неприятна.

Рейтинг составил Find The Best Car Price.

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1. Honda Civic

Фото: guideautoweb.com

Базовая цена: 23 950 долларов

Civic является одним из самых проверенных, крепких, комфортных и приятных компактных седанов на рынке. Качественные материалы, скоростные силовые агрегаты и искусное использование пространства делают авто одним из самых желанных бюджетных автомобилей.

2. Kia Soul

Фото: Kia

Базовая цена: 20 190 долларов

Коробчатая форма Soul предоставляет салону много места как для пассажиров, так и для груза. Стильный кроссовер получил стандартный 2-литровый 4-цилиндровый двигатель мощностью 147 л.с. В зависимости от комплектации мотор использует CVT или 7-ступенчатый автомат. Топливная эффективность при комбинированном вождении составляет примерно 7,8 л/100 км пробега.

3. Mazda3

Фото: caranddriver.com

Базовая цена: 25 690 долларов

Если есть желание ощутить роскошь без лишних трат, стильная и комфортная Mazda3 в этом поможет. Единственным недостатком авто является устаревшая 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Это не плохая коробка, но пара дополнительных передач помогла бы максимально раскрыть 2,5-литровый рядный 4-цилиндровый двигатель мощностью 191 л.с.

4. Nissan Leaf

Фото: Nissan

Базовая цена: 28 140 долларов

Главной привлекательностью электромобиля является новая пониженная базовая цена. Одной из распространенных претензий к Leaf является запас хода, ведь конкуренты значительно превышают стандартный диапазон 240-346 км. Но большинство людей каждый день не ездят более 50 км в одну сторону, поэтому такого запаса хода может быть вполне достаточно.

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