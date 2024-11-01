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ТОП-3 марки автомобілів з найекономнішою витратою бензину

1 листопада 2024 19:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Економні автомобілі — ТОП-3 марки з найменшою витратою бензину
Економні автомобілі. Фото: edmunds.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Купуючи автомобіль, слід враховувати багато факторів, але економія палива разом із безпекою та надійністю зазвичай займають перше місце у списку для більшості споживачів. З огляду на те, що ціни на пальне в Україні залишаються високими, економна машина може заощадити гроші на інші важливі витрати.

Про це написав GOBankingRates.

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Toyota

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2025 Toyota Prius. Фото: Toyota

Toyota Prius витрачає до 4,1 л палива на 100 км пробігу у змішаному режимі, що робить його одним із найекономніших транспортних засобів. Інші гібриди компанії намагаються не відставати: Corolla Hybrid (4,7 л/100 км), Camry Hybrid (4,6 л/100 км).

Заощадливі й бензинові автомобілі: Venza 2024 року витрачає 5,9 л/100 км у місті та 6,4 л/100 км на трасі; Corolla 2025 року спалює 7,4 л/100 км у місті та 5,7 л/100 км на трасі.

Honda

ТОП-3 марки автомобілів із найекономнішою витратою бензину - фото 2
2022 Honda Insight Hybrid. Фото: Honda

Гібрид Honda Insight Hybrid досягає 4,3 л/100 км у місті та 4,8 л/100 км на шосе. Модель Accord Hybrid витрачає 4,6 л/100 км у змішаному циклі.

Бензинові автомобілі: Civic 2024 року витрачає 6,7 л/100 км у змішаному циклі, Accord 2024 року — до 8,1 л/100 км у місті та 6,4 л/100 км на трасі.

Hyundai

ТОП-3 марки автомобілів із найекономнішою витратою бензину - фото 3
2022 Hyundai Loniq Hybrid. Фото: carbuzz.com

Доступний автомобільний бренд пропонує споживачам добре спроєктовані, високоякісні та надійні транспортні засоби. Hyundai Loniq Hybrid 2022 року витрачає до 4 л/100 км у змішаному циклі, а Elantra Hybrid — 4,4 л/100 км.

Раніше ми писали про найкращі гібридні автомобілі, які можна придбати у 2024 році. Також представляли рейтинг нових спорткарів з найкращою економією палива у 2024 році.

пальне економія автомобіль Toyota авто Honda

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