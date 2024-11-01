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ТОП-3 марки автомобилей с самым экономным расходом бензина

1 ноября 2024 19:45
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Экономные автомобили — ТОП-3 марки с наименьшим расходом бензина
Экономные автомобили. Фото: edmunds.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

При покупке автомобиля следует учитывать много факторов, но экономия топлива вместе с безопасностью и надежностью обычно занимают первое место в списке для большинства потребителей. Учитывая, что цены на топливо в Украине остаются высокими, экономная машина может сохранить деньги на другие важные расходы.

Об этом написал GOBankingRates.

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Toyota

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2025 Toyota Prius. Фото: Toyota

Toyota Prius тратит до 4,1 л топлива на 100 км пробега в смешанном режиме, что делает его одним из самых экономичных транспортных средств. Остальные гибриды компании стараются не отставать: Corolla Hybrid (4,7 л/100 км), Camry Hybrid (4,6 л/100 км).

Экономные и бензиновые автомобили: Venza 2024 года тратит 5,9 л/100 км в городе и 6,4 л/100 км на трассе; Corolla 2025 года сжигает 7,4 л/100 км в городе и 5,7 л/100 км на трассе.

Honda

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2022 Honda Insight Hybrid. Фото: Honda

Гибрид Honda Insight Hybrid достигает 4,3 л/100 км в городе и 4,8 л/100 км на шоссе. Модель Accord Hybrid тратит 4,6 л/100 км в смешанном цикле.

Бензиновые автомобили: Civic 2024 года тратит 6,7 л/100 км в смешанном цикле, Accord 2024 года — до 8,1 л/100 км в городе и 6,4 л/100 км на трассе.

Hyundai

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2022 Hyundai Loniq Hybrid. Фото: carbuzz.com

Доступный автомобильный бренд предлагает потребителям хорошо спроектированные, высококачественные и надежные транспортные средства. Hyundai Loniq Hybrid 2022 года тратит до 4 л/100 км в смешанном цикле, а Elantra Hybrid — 4,4 л/100 км.

Ранее мы писали о лучших гибридных автомобилях, которые можно приобрести в 2024 году. Также представляли рейтинг новых спорткаров с лучшей экономией топлива в 2024 году.

топливо экономия автомобиль Toyota авто Honda

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19:32 Подземная ловушка — в Одессе спасли дикого зверя, фото

19:23 РФ баллистикой атаковала Харьков, повреждены 14 домов — фото

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