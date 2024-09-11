Найдешевші нові дизельні кросовери в Україні у 2024 році — ТОП-12

Renault Duster — найдешевший дизельний кросовер в Україні. Фото: Renault

Через нижчу вартість пального та його меншу витрату дизельні автомобілі не припиняють бути актуальними на українському ринку. Представляємо найдешевші кросовери на дизелі, які пропонуються у салонах українських автодилерів.

Про це написав AUTO.RIA.

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Альтернативою могли б стати гібридні автомобілі, але коштують вони значно дорожче за традиційні машини з ДВЗ, тому окупати їх придбання доведеться досить довго.

Через жорсткі екологічні вимоги у світі асортимент пропозицій дизельних авто скорочується, але низка виробників досі має машини з таким двигуном.

Удосконалення дизельних агрегатів та ускладнення систем очищення вихлопу призвело до подорожчання таких автомобілів. У переліку найдоступніших дизелів лиш одна модель коштує дешевше за 1 000 000 грн. Всі інші за вартістю можуть вже конкурувати з гібридами.

Чому в Україні нема японських дизельних кросоверів

В рейтингу не представлені дизельні кросовери Honda, Nissan, Suzuki, Subaru та Mazda. Просто японці свого часу не досягли великого успіху в цьому сегменті. До того ж Європа сьогодні негативно ставиться до дизелів.

Тому більшість японських брендів сконцентрувалися на гібридних кросоверах, залишивши дизель насамперед комерційним моделям та великим позашляховикам.

ТОП-12 найдешевших нових дизельних кросоверів в Україні

Renault Duster — від 848 800 грн; Peugeot 2008 — від 1 047 228 грн; Opel Grandland — від 1 094 842 грн; Citroen C5 Aircross — від 1 250 443 грн; Ford Kuga — від 1 284 311 грн; Peugeot 3008 — від 1 335 530 грн; Hyundai Tucson — від 1 399 700 грн; SEAT Ateca — від 1 419 000 грн; Skoda Karoq — від 1 520 545 грн; Volkswagen Tiguan — 1 596 237 грн; DS 7 — від 1 754 255 грн; Skoda Kodiaq — від 1 816 362 грн.

Skoda Kodiaq — найдорожчий з доступних дизельних кросоверів в Україні. Фото: whichcar.com.au

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