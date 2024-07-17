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Стійкий стрес — які проблеми має власник малолітражного авто з дизельним двигуном

17 липня 2024 20:40
Святослав Мотюженко - Редактор
Які проблеми чекають на власника малолітражного авто з дизельним двигуном
Малолітражка з дизельним двигуном. Фото: wefixdieseltrucks.com
Святослав Мотюженко - Редактор

Дизельні двигуни довговічніші за бензинові, і це факт. Але, купуючи малолітражний автомобіль с таким мотором, важливо знати про типові проблеми, які можуть виникнути в автовласника в процесі експлуатації.

Про це написав Slash Gear.

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Труднощі запуску

Дизельний двигун, на відміну від бензинового, має свічки розжарювання, а не запалювання. Вони швидше зношуються, що призводить до труднощів із запуском мотора.

Також в холодну погоду дизельне пальне погано проходить через двигун. Скоріш за все, доведеться витрачатися на спеціальну присадку до пального для підвищення його текучості.

Перегрів двигуна

Будь-який двигун чутливий до перегріву, але з маленькими моторами це трапляється частіше, особливо коли водій перевищує навантаження. Тому варто розуміти, скільки вимагати від свого авто.

Чорний вихлоп

Маленький двигун перевантажити нескладно, й коли так відбувається, то пальне не встигає згоряти повністю й з вихлопної труби йде чорний дим.

Забруднення пального

Однією з найпоширеніших проблем, з якими стикаються власники дизельних двигунів, є забруднення пального. Це може статися, коли вода потрапляє в систему через протік або конденсат.

Надлишок води може призвести до розмноження бактерій, які ще більше засмічуватимуть систему та перешкоджатимуть потраплянню достатньої кількості пального до мотора.

Надмірний шум

Дизельні двигуни за своєю суттю більш шумні, ніж бензинові. Це пов’язано з тим, що вони створюють гучніші вибухи під час процесу згоряння пального через вищий ступінь стиснення.

Забруднення мастила

Дизельні двигуни потребують частішої заміни оливи. Важливо не пропустити заплановану заміну, адже це може привести до пошкодження двигуна. Також рекомендується міняти масляний фільтр під час кожної заміни оливи.

Проблеми з датчиками

Позаяк дизельні двигуни мають вище стиснення, то вони створюють більший вихід тепла. Саме надмірний вплив тепла може призвести до пошкодження датчиків раніше гарантійного терміну.

Забиті фільтри

Невеликі дизельні двигуни покладаються на правильну суміш пального та повітря для створення необхідного згоряння та забезпечення найкращої роботи автомобіля.

Для досягнення цієї мети двигун використовує повітряний фільтр. З часом він забруднюється, тому його потрібно міняти кожні 24 000 км пробігу. Це ж стосується й паливного фільтра.

Раніше ми писали, навіщо влітку прогрівати двигун авто та вмикати пічку в салоні.

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