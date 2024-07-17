Какие проблемы ждут владельца малолитражного авто с дизельным двигателем

Малолитражка с дизельным двигателем. Фото: wefixdieseltrucks.com

Дизельные двигатели долговечнее бензиновых, и это факт. Но покупая малолитражный автомобиль с таким мотором важно знать о типичных проблемах, которые могут возникнуть у автовладельца в процессе эксплуатации.

Об этом написал Slash Gear.

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Трудности запуска

Дизельный двигатель, в отличие от бензинового, имеет свечи накаливания, а не зажигания. Они быстрее изнашиваются, что приводит к затруднениям с запуском мотора.

Также в холодную погоду дизельное горючее плохо проходит через двигатель. Скорее всего, придется тратиться на специальную присадку к топливу для повышения его текучести.

Перегрев двигателя

Любой двигатель чувствителен к перегреву, но с маленькими моторами это случается чаще, особенно когда водитель превышает нагрузку. Поэтому следует понимать, сколько требовать от своего автомобиля.

Черный выхлоп

Маленький двигатель перегрузить несложно, и если так происходит, то топливо не успевает сгорать полностью и из выхлопной трубы идет черный дым.

Загрязнение топлива

Одной из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются владельцы дизельных двигателей, является загрязнение топлива. Это может произойти, когда вода попадает в систему из-за протекания или конденсата.

Избыток воды может привести к размножению бактерий, которые будут еще больше засорять систему и препятствовать попаданию достаточного количества топлива в мотор.

Чрезмерный шум

Дизельные двигатели по своей сути более шумны, чем бензиновые. Это связано с тем, что они создают более громкие взрывы во время процесса сгорания топлива из-за более высокой степени сжатия.

Загрязнение смазки

Дизельные двигатели нуждаются в более частой замене масла. Важно не упустить запланированную замену, ведь это может привести к повреждению двигателя. Также рекомендуется менять масляный фильтр при каждой замене масла.

Проблемы с датчиками

Так как дизельные двигатели имеют более высокое сжатие, то они создают больший выход тепла. Именно чрезмерное влияние тепла может привести к повреждению датчиков раньше гарантийного срока.

Забитые фильтры

Небольшие дизельные двигатели полагаются на правильную смесь топлива и воздуха для создания необходимого сгорания и обеспечения наилучшей работы автомобиля.

Для достижения этой цели двигатель использует воздушный фильтр. С течением времени он загрязняется, поэтому его необходимо менять каждые 24 000 км пробега. То же самое касается и топливного фильтра.

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