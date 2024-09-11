Самые дешевые новые дизельные кроссоверы в Украине в 2024 году — ТОП-12

Renault Duster — самый дешевый дизельный кроссовер в Украине. Фото: Renault

Из-за более низкой стоимости топлива и его меньшего расхода дизельные автомобили не перестают быть актуальными на украинском рынке. Представляем самые дешевые кроссоверы на дизеле, предлагаемые в салонах украинских автодилеров.

Об этом написал AUTO.RIA.

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Альтернативой могли бы стать гибридные автомобили, но стоят они значительно дороже традиционных машин с ДВС, поэтому окупать их приобретение придется достаточно долго.

Из-за жестких экологических требований в мире ассортимент предложений дизельных авто сокращается, но ряд производителей до сих пор имеет машины с таким двигателем.

Усовершенствование дизельных агрегатов и усложнение систем очистки выхлопа привело к удорожанию таких автомобилей. В списке самых доступных дизелей только одна модель стоит дешевле 1 000 000 грн. Все остальные по цене могут уже конкурировать с гибридами.

Почему в Украине нет японских дизельных кроссоверов

В рейтинге не представлены дизельные кроссоверы Honda, Nissan, Suzuki, Subaru и Mazda. Просто японцы в свое время не добились большого успеха в этом сегменте. К тому же Европа сегодня негативно относится к дизелям.

Поэтому большинство японских брендов сконцентрировались на гибридных кроссоверах, оставив дизель прежде всего коммерческим моделям и крупным внедорожникам.

ТОП-12 самых дешевых новых дизельных кроссоверов в Украине

Renault Duster — от 848 800 грн; Peugeot 2008 — от 1 047 228 грн; Opel Grandland — от 1 094 842 грн; Citroen C5 Aircross — от 1 250 443 грн; Ford Kuga — от 1 284 311 грн; Peugeot 3008 — от 1 335 530 грн; Hyundai Tucson — от 1 399 700 грн; SEAT Ateca — от 1 419 000 грн; Skoda Karoq — от 1 520 545 грн; Volkswagen Tiguan — 1 596 237 грн; DS 7 — от 1 754 255 грн; Skoda Kodiaq — от 1 816 362 грн.

Skoda Kodiaq — самый дорогой из доступных дизельных кроссоверов в Украине. Фото: whichcar.com.au

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