Самые дешевые новые дизельные кроссоверы в Украине в 2024 году — ТОП-12

ТОП-12 самых доступных дизельных кроссоверов в Украине в 2024 году
Из-за более низкой стоимости топлива и его меньшего расхода дизельные автомобили не перестают быть актуальными на украинском рынке. Представляем самые дешевые кроссоверы на дизеле, предлагаемые в салонах украинских автодилеров.
Об этом написал AUTO.RIA.
Конкуренция экономии
Альтернативой могли бы стать гибридные автомобили, но стоят они значительно дороже традиционных машин с ДВС, поэтому окупать их приобретение придется достаточно долго.
Из-за жестких экологических требований в мире ассортимент предложений дизельных авто сокращается, но ряд производителей до сих пор имеет машины с таким двигателем.
Усовершенствование дизельных агрегатов и усложнение систем очистки выхлопа привело к удорожанию таких автомобилей. В списке самых доступных дизелей только одна модель стоит дешевле 1 000 000 грн. Все остальные по цене могут уже конкурировать с гибридами.
Почему в Украине нет японских дизельных кроссоверов
В рейтинге не представлены дизельные кроссоверы Honda, Nissan, Suzuki, Subaru и Mazda. Просто японцы в свое время не добились большого успеха в этом сегменте. К тому же Европа сегодня негативно относится к дизелям.
Поэтому большинство японских брендов сконцентрировались на гибридных кроссоверах, оставив дизель прежде всего коммерческим моделям и крупным внедорожникам.
ТОП-12 самых дешевых новых дизельных кроссоверов в Украине
- Renault Duster — от 848 800 грн;
- Peugeot 2008 — от 1 047 228 грн;
- Opel Grandland — от 1 094 842 грн;
- Citroen C5 Aircross — от 1 250 443 грн;
- Ford Kuga — от 1 284 311 грн;
- Peugeot 3008 — от 1 335 530 грн;
- Hyundai Tucson — от 1 399 700 грн;
- SEAT Ateca — от 1 419 000 грн;
- Skoda Karoq — от 1 520 545 грн;
- Volkswagen Tiguan — 1 596 237 грн;
- DS 7 — от 1 754 255 грн;
- Skoda Kodiaq — от 1 816 362 грн.
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