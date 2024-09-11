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ТОП-12 самых доступных дизельных кроссоверов в Украине в 2024 году

11 сентября 2024 19:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Самые дешевые новые дизельные кроссоверы в Украине в 2024 году — ТОП-12
Renault Duster — самый дешевый дизельный кроссовер в Украине. Фото: Renault
Святослав Мотюженко - Редактор

Из-за более низкой стоимости топлива и его меньшего расхода дизельные автомобили не перестают быть актуальными на украинском рынке. Представляем самые дешевые кроссоверы на дизеле, предлагаемые в салонах украинских автодилеров.

Об этом написал AUTO.RIA.

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Альтернативой могли бы стать гибридные автомобили, но стоят они значительно дороже традиционных машин с ДВС, поэтому окупать их приобретение придется достаточно долго.

Из-за жестких экологических требований в мире ассортимент предложений дизельных авто сокращается, но ряд производителей до сих пор имеет машины с таким двигателем.

Усовершенствование дизельных агрегатов и усложнение систем очистки выхлопа привело к удорожанию таких автомобилей. В списке самых доступных дизелей только одна модель стоит дешевле 1 000 000 грн. Все остальные по цене могут уже конкурировать с гибридами.

Почему в Украине нет японских дизельных кроссоверов

В рейтинге не представлены дизельные кроссоверы Honda, Nissan, Suzuki, Subaru и Mazda. Просто японцы в свое время не добились большого успеха в этом сегменте. К тому же Европа сегодня негативно относится к дизелям.

Поэтому большинство японских брендов сконцентрировались на гибридных кроссоверах, оставив дизель прежде всего коммерческим моделям и крупным внедорожникам.

ТОП-12 самых дешевых новых дизельных кроссоверов в Украине

  1. Renault Duster — от 848 800 грн;
  2. Peugeot 2008 — от 1 047 228 грн;
  3. Opel Grandland — от 1 094 842 грн;
  4. Citroen C5 Aircross — от 1 250 443 грн;
  5. Ford Kuga — от 1 284 311 грн;
  6. Peugeot 3008 — от 1 335 530 грн;
  7. Hyundai Tucson — от 1 399 700 грн;
  8. SEAT Ateca — от 1 419 000 грн;
  9. Skoda Karoq — от 1 520 545 грн;
  10. Volkswagen Tiguan — 1 596 237 грн;
  11. DS 7 — от 1 754 255 грн;
  12. Skoda Kodiaq — от 1 816 362 грн.

 

ТОП-12 самых доступных дизельных кроссоверов в Украине в 2024 году - фото 1
Skoda Kodiaq — самый дорогой из доступных дизельных кроссоверов в Украине. Фото: whichcar.com.au

Ранее эксперты назвали пять вечных дизельных двигателей. Также мы писали, какие проблемы испытывает владелец малолитражного авто с дизельным двигателем.

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