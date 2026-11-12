Chevrolet Trailblazer 2026 року. Фото: yoderchevrolet.com

Багато водіїв обирають кросовери з позашляховими можливостями для заміських поїздок і впевненого руху засніженими вулицями. Виробники створюють спеціальні версії цивільних моделей із захистом днища, збільшеним кліренсом та зубастими шинами. Чимало таких машин мають кузов несучої конструкції, що робить їх комфортнішими на асфальті за рамні позашляховики. Водночас додане оснащення дозволяє впевнено пересуватися сніговими заметами та розмитою ґрунтовкою.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Motor1.

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Американські моделі

Chevrolet Trailblazer у версії Activ оснащується позашляховою підвіскою, металевим захистом моторного відсіку та дорожнім просвітом 203 мм. Кузов має додатковий пластиковий обвис для захисту фарби від каміння. Автомобіль впевнено долає розмиті ґрунтові шляхи та невеликі кучугури.

Ford Bronco Sport з пакетом Sasquatch отримує блокування заднього диференціала, сталеві бампери, буксирувальні гаки та 29-дюймові всюдихідні шини. Завдяки кліренсу 221 мм цей автомобіль легко долає складні ділянки дороги. Просунута трансмісія дозволяє впевнено рухатися глибокою колією.

GMC Terrain AT4 вирізняється піднятою підвіскою з дорожнім просвітом 201 мм, червоними петлями для евакуації та спеціальним режимом руху по бруду. Електроніка точково пригальмовує буксуючі колеса для збереження зчеплення.

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Rivian R2 володіє дорожнім просвітом 244 мм, кутом в'їзду 25 градусів і просунутою системою розподілу тяги для кам'янистих стежок. Батарейне компонування забезпечує низький центр ваги для стійкості на косогорах. Електричний привід миттєво віддає максимальний крутний момент на колеса.

Азійські машини

Honda Passport TrailSport пропонує кліренс 244 мм, спеціальне налаштування підвіски, захист днища та систему камер для огляду перешкод під колесами. Розумний повний привід перенаправляє тягу на колеса з найкращим зчепленням.

Kia Sportage X-Pro оснащується всюдихідними шинами, позашляховими режимами руху та кліренсом 211 мм. Захисний пластиковий обвис по периметру кузова бере на себе удари гілок. Автомобіль демонструє високу практичність на мокрій ґрунтовці.

Kia Telluride X-Pro отримав збільшений до 231 мм дорожній просвіт, електронне блокування диференціала та глибину подолання броду до 98 см. Великі ходи підвіски дозволяють колесам довго зберігати контакт з поверхнею. Модель легко долає глибокі калюжі та снігові перемети.

Mazda CX-50 Meridian Edition вирізняється 18-дюймовими дисками з всюдихідною гумою, кліренсом 211 мм і повним приводом. Спеціальний режим електроніки допомагає вибиратися з піску та рідкої грязі. Машина зберігає фірмову керованість навіть на слизькій дорозі.

Nissan Rogue Rock Creek пропонує систему допомоги на спусках, офроуд-камери та всюдихідні покришки при кліренсі 208 мм. Екран капота з функцією огляду перешкод полегшує маневрування серед каміння. Автомобіль добре підготовлений до зимової експлуатації.

Subaru Forester Wilderness володіє дорожнім просвітом 236 мм та фірмовою системою X-Mode з режимами для глибокого снігу. Металевий захист покриває вразливі елементи трансмісії під днищем. Симетричний повний привід забезпечує відмінну прохідність у складних умовах.

Toyota RAV4 Woodland оснащується спеціальними шинами, кліренсом 231 мм та гібридною силовою установкою з середньою витратою 6,2 л/100 км. Електричний мотор на задній осі миттєво підключається при пробуксовуванні передніх коліс. Кросовер поєднує високу економічність з позашляховим потенціалом.

Преміальний клас

Mercedes-Benz GLE 580 комплектується пневматичною підвіскою, яка здатна підіймати кузов на додаткові 30 мм, забезпечуючи підсумковий кліренс до 249 мм. Автомобіль пропонує спеціальний режим для бездоріжжя та систему кругового огляду з функцією прозорого капота.

Поєднання високого комфорту та прохідного шасі дозволяє впевнено пересуватися по мокрому снігу та розмитих сільських шляхах. Комплекс систем виводить прохідність німецької моделі на рівень підготовлених позашляховиків. Конструкція підвіски гасить високі навантаження від вибоїн на дорозі.

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