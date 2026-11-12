Chevrolet Trailblazer 2026 года. Фото: yoderchevrolet.com

Многие водители выбирают кроссоверы с внедорожными возможностями для загородных поездок и уверенного движения по заснеженным улицам. Производители выпускают специальные версии гражданских моделей с защитой днища, увеличенным клиренсом и шинами с глубоким протектором. Немало таких машин имеют кузов несущей конструкции, что делает их более комфортными на асфальте по сравнению с рамными внедорожниками. В то же время дополнительное оснащение позволяет уверенно передвигаться по снежным заносам и размытой грунтовке.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Motor1.

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Американские модели

Chevrolet Trailblazer в версии Activ оснащается внедорожной подвеской, металлической защитой моторного отсека и дорожным просветом 203 мм. Кузов имеет дополнительный пластиковый обвес для защиты лакокрасочного покрытия от камней. Автомобиль уверенно преодолевает размытые грунтовые дороги и небольшие сугробы.

Ford Bronco Sport с пакетом Sasquatch получает блокировку заднего дифференциала, стальные бамперы, буксировочные крюки и 29-дюймовые вседорожные шины. Благодаря клиренсу 221 мм этот автомобиль легко преодолевает сложные участки дороги. Усовершенствованная трансмиссия позволяет уверенно двигаться по глубокой колее.

GMC Terrain AT4 отличается поднятой подвеской с дорожным просветом 201 мм, красными петлями для эвакуации и специальным режимом движения по грязи. Электроника точечно тормозит пробуксовывающие колеса для сохранения сцепления.

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Rivian R2 обладает дорожным просветом 244 мм, углом въезда 25 градусов и усовершенствованной системой распределения тяги для каменистых троп. Компоновка аккумуляторной батареи обеспечивает низкий центр тяжести для устойчивости на склонах. Электрический привод мгновенно передает максимальный крутящий момент на колеса.

Азиатские автомобили

Honda Passport TrailSport предлагает клиренс 244 мм, специальную настройку подвески, защиту днища и систему камер для обзора препятствий под колесами. Интеллектуальный полный привод перенаправляет тягу на колеса с наилучшим сцеплением.

Kia Sportage X-Pro оснащается вездеходными шинами, внедорожными режимами движения и клиренсом 211 мм. Защитный пластиковый обвес по периметру кузова принимает на себя удары веток. Автомобиль демонстрирует высокую практичность на мокрой грунтовке.

Kia Telluride X-Pro получил увеличенный до 231 мм дорожный просвет, электронную блокировку дифференциала и глубину преодоления брода до 98 см. Большие ходы подвески позволяют колесам долго сохранять контакт с поверхностью. Модель легко преодолевает глубокие лужи и снежные заносы.

Mazda CX-50 Meridian Edition отличается 18-дюймовыми дисками с внедорожной резиной, клиренсом 211 мм и полным приводом. Специальный режим электроники помогает выбираться из песка и жидкой грязи. Автомобиль сохраняет фирменную управляемость даже на скользкой дороге.

Nissan Rogue Rock Creek предлагает систему помощи при спуске, оффроуд-камеры и вседорожные шины при клиренсе 208 мм. Экран на капоте с функцией обзора препятствий облегчает маневрирование среди камней. Автомобиль хорошо подготовлен к зимней эксплуатации.

Subaru Forester Wilderness обладает дорожным просветом 236 мм и фирменной системой X-Mode с режимами для глубокого снега. Металлическая защита покрывает уязвимые элементы трансмиссии под днищем. Симметричный полный привод обеспечивает отличную проходимость в сложных условиях.

Toyota RAV4 Woodland оснащается специальными шинами, клиренсом 231 мм и гибридной силовой установкой со средним расходом 6,2 л/100 км. Электродвигатель на задней оси мгновенно включается при пробуксовке передних колес. Кроссовер сочетает высокую экономичность с внедорожным потенциалом.

Премиальный класс

Mercedes-Benz GLE 580 комплектуется пневматической подвеской, способной поднимать кузов на дополнительные 30 мм, обеспечивая итоговый клиренс до 249 мм. Автомобиль предлагает специальный режим для бездорожья и систему кругового обзора с функцией прозрачного капота.

Сочетание высокого комфорта и проходимого шасси позволяет уверенно передвигаться по мокрому снегу и размытым сельским дорогам. Комплекс систем выводит проходимость немецкой модели на уровень специализированных внедорожников. Конструкция подвески гасит сильные удары от выбоин на дороге.

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