Бюджетные кроссоверы с пробегом для украинских дорог

В 2025 году главными критериями подбора автомобиля в Украине остаются высокий дорожный просвет, умеренная цена и простота технического обслуживания. Учитывая общую экономическую осторожность водителей и состояние дорог, бюджетные кроссоверы продолжают удерживать статус самого популярного сегмента рынка. Учитывая реальный опыт эксплуатации и доступность запчастей, специалисты выделяют три модели, которые лучше всего адаптированы к украинским реалиям.

Renault Duster

Кроссовер остается безоговорочным лидером бюджетного сегмента и годами возглавляет рейтинги продаж. Автомобиль ценят за клиренс до 210 мм, энергоемкую подвеску и наличие версий с полным приводом даже в старших модификациях. Благодаря проверенным двигателям и недорогому сервису Duster считается идеальным вариантом для регионов, где асфальтированное покрытие является скорее исключением. Он эффективно преодолевает ямы, грунтовые дороги и сложные зимние маршруты.

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson второго поколения пользуется стабильным спросом на вторичном рынке. Ведь кроссовер предлагает баланс комфорта и выносливости. Эта модель отличается более мягкой подвеской по сравнению с конкурентами и дорожным просветом в диапазоне 172-182 мм. Надежные атмосферные двигатели и разветвленная сеть СТО делают этот кроссовер удачным выбором для семей, которым важно удобство в городе и возможность беспрепятственных выездов за его пределы.

Nissan Qashqai

Тройку лидеров замыкает Qashqai первого и второго поколений. Один из самых массовых кроссоверов Европы хорошо прижился и в Украине. Модель выбирают за экономные двигатели, простую конструкцию и стабильную ликвидность при перепродаже. В то же время при выборе этого авто советуют уделять особое внимание проверке трансмиссии и избегать вариаторов с сомнительной историей обслуживания.

В целом основу спроса в Украине в 2024-2025 годах формируют именно кроссоверы с пробегом до 10 лет. Эксперты автосервисов отмечают, что решающими факторами для покупателей становятся клиренс от 170 мм, простая ходовая часть без сложной электроники и отсутствие экспериментальных технологий в двигателях. Именно соответствие этим требованиям объясняет устойчивую популярность указанных моделей среди украинских водителей.