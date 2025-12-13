Почему кроссоверы являются плохим выбором для водителя-новичка

Седан против кроссовера. Фото: carzspa.com

Несмотря на мировой бум кроссоверов, автоэксперты предостерегают начинающих водителей от необдуманной покупки. Седаны остаются более разумным выбором благодаря лучшей управляемости, меньшей стоимости и существенно более высокой топливной эффективности.

Об этом написал Top Speed.

Управляемость и устойчивость

Ключевая проблема кроссоверов — их высота и, соответственно, высокий центр тяжести. Даже с клиренсом 20 см, что кажется преимуществом, автомобиль имеет худшую устойчивость, чем седан. Даже при весе около 1800 кг высокий SUV подвержен большему крену на поворотах.

Для неопытного водителя, который еще не научился корректно чувствовать габариты и поведение авто на скорости, это повышает риск потери контроля. Седаны, наоборот, прижаты к дороге, они более предсказуемы и просты в управлении.

Экономичность и расходы

Седаны предлагают значительно лучшую топливную эффективность. Благодаря низкому профилю и лучшей аэродинамике, средний седан потребляет около 6,7 л на 100 км. Средний кроссовер с большей площадью лобового сопротивления часто демонстрирует расход топлива около 8,4 л/100 км.

Кроме того, кроссоверы обычно дороже в приобретении (как новые, так и подержанные) и имеют более высокие страховые ставки. Для новичка, который еще может допустить ошибки на дороге, более дешевый ремонт и меньшая цена страховки является решающим фактором.

Неактуальные преимущества

Эксперты Top Speed отмечают, что большинство преимуществ кроссоверов не нужны начинающим водителям. Новичок, как правило, не требует высокой грузоподъемности, возможности буксировки прицепа весом до 450 кг или проходимости, которую обеспечивает высокий клиренс.

Зато большие габариты кроссовера затрудняют парковку и маневрирование в городском трафике, что создает дополнительный стресс для начинающего водителя.