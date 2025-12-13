Чому кросовери є поганим вибором для водія-новачка

Седан проти кросовера. Фото: carzspa.com

Попри світовий бум кросоверів, автоексперти застерігають водіїв-початківців від необдуманої покупки. Седани залишаються розумнішим вибором завдяки кращій керованості, меншій вартості та суттєво вищій паливній ефективності.

Керованість та стійкість

Ключова проблема кросоверів — їхня висота та, відповідно, високий центр ваги. Навіть з кліренсом 20 см, що здається перевагою, автомобіль має гіршу стійкість, ніж седан. Навіть при вазі близько 1800 кг високий SUV схильний до більшого крену на поворотах.

Для недосвідченого водія, який ще не навчився коректно відчувати габарити та поведінку авто на швидкості, це підвищує ризик втрати контролю. Седани, навпаки, притиснуті до дороги, вони передбачуваніші та простіші в управлінні.

Економічність та витрати

Седани пропонують значно кращу паливну ефективність. Завдяки низькому профілю та кращій аеродинаміці, середній седан споживає близько 6,7 л на 100 км. Середній кросовер з більшою площею лобового опору часто демонструє витрату пального близько 8,4 л/100 км.

Окрім того, кросовери зазвичай дорожчі у придбанні (як нові, так і вживані) та мають вищі страхові ставки. Для новачка, який ще може припуститися помилок на дорозі, дешевший ремонт і менша ціна страховки є вирішальним фактором.

Неактуальні переваги

Експерти Top Speed наголошують, що більшість переваг кросоверів не потрібні водіям-початківцям. Новачок, як правило, не потребує високої вантажності, можливості буксирування причепа вагою до 450 кг чи прохідності, яку забезпечує високий кліренс.

Натомість великі габарити кросовера ускладнюють паркування та маневрування у міському трафіку, що створює додатковий стрес для водія-початківця.