Бюджетні кросовери з пробігом для українських доріг

Бюджетні вживані кросовери, ідеальні для українських водіїв
У 2025 році головними критеріями підбору автомобіля в Україні залишаються високий дорожній просвіт, помірна ціна та простота технічного обслуговування. З огляду на загальну економічну обережність водіїв та стан доріг, бюджетні кросовери продовжують утримувати статус найпопулярнішого сегмента ринку. З огляду на реальний досвід експлуатації та доступність запчастин, фахівці виділяють три моделі, що найкраще адаптовані до українських реалій.
Про це написав SUV News.
Renault Duster
Кросовер залишається беззаперечним лідером бюджетного сегмента та роками очолює рейтинги продажів. Автомобіль цінують за кліренс до 210 мм, енергомістку підвіску та наявність версій з повним приводом навіть у старших модифікаціях. Завдяки перевіреним двигунам та недорогому сервісу Duster вважається ідеальним варіантом для регіонів, де асфальтоване покриття є скоріше винятком. Він ефективно долає ями, ґрунтові дороги та складні зимові маршрути.
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson другого покоління має стабільний попит на вторинному ринку. Адже кросовер пропонує баланс комфорту та витривалості. Ця модель вирізняється м’якшою підвіскою порівняно з конкурентами та дорожнім просвітом у діапазоні 172–182 мм. Надійні атмосферні двигуни та розгалужена мережа СТО роблять цей кросовер вдалим вибором для сімей, яким важлива зручність у місті та можливість безперешкодних виїздів за його межі.
Також читайте:
Чому початківцю краще не купляти кросовер
Найбільш недооцінений японський кросовер
Nissan Qashqai
Трійку лідерів замикає Qashqai першого та другого поколінь. Один з наймасовіших кросоверів Європи добре прижився й в Україні. Модель обирають за економні двигуни, просту конструкцію та стабільну ліквідність при перепродажу. Водночас під час вибору цього авто радять приділяти особливу увагу перевірці трансмісії та уникати варіаторів з сумнівною історією обслуговування.
Загалом основу попиту в Україні у 2024–2025 роках формують саме кросовери з пробігом до 10 років. Експерти автосервісів зазначають, що вирішальними факторами для покупців стають кліренс від 170 мм, проста ходова частина без складної електроніки та відсутність експериментальних технологій у двигунах. Саме відповідність цим вимогам пояснює стійку популярність зазначених моделей серед українських водіїв.
Читайте Новини.LIVE!