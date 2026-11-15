ТОП-10 найкращих компактних електромобілів у 2026 році

Volkswagen ID Polo 2027 модельного року. Фото: netcarshow.com

Ще кілька років тому компактні електромобілі залишалися нішевим транспортом через малий запас ходу, повільне заряджання та високу вартість. Проте розвиток технологій акумуляторів і зниження витрат на виробництво кардинально змінили ситуацію в бюджетному сегменті. Сучасні міські моделі не поступаються великим кросоверам за практичністю та зручністю щоденного використання. Британське видання Autocar протестувало головних представників класу на полігоні та склало рейтинг десяти найкращих моделей 2026 року.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autocar.

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Лідер рейтингу

Перше місце у списку посів новий Volkswagen ID Polo, який поєднує комфорт, великий запас ходу та практичний салон без суттєвих компромісів. Модель має багажник об'ємом 441 л та достатньо простору на задньому ряду для дорослих пасажирів, а в салоні знову з'явилися зручні фізичні кнопки. Головний редактор Autocar Стів Кроплі відзначив жваву динаміку хетчбека на дорозі та впевнену поведінку, яка нагадує більші автомобілі вищого класу.

Стартова версія Volkswagen ID Polo з батареєю на 37 кВт-год долає до 330 км на одному заряді за циклом WLTP. Експерти радять звернути увагу на модифікацію з акумулятором місткістю 52 кВт-год, яка забезпечує пробіг до 452 км та підтримує швидке заряджання потужністю 105 кВт. Серед недоліків моделі фахівці згадали прості матеріали оздоблення внутрішніх панелей дверей і помітне падіння запасу ходу на швидкісних автомагістралях.

Десятка найкращих

Для поціновувачів азартної керованості експерти виділили Cupra Raval з жорсткішою підвіскою, а також новий Mini Cooper з сучасною цифровою архітектурою та Ford Puma Gen-E, який зберіг фірмову точність реакцій. Тим, хто шукає максимальну місткість, підійдуть MG 4 EV Urban з величезним багажником на 577 л та Hyundai Inster з рухомим заднім рядом сидінь.

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Серед найдоступніших пропозицій класу журналісти відзначили ретро-хетчбек Fiat Grande Panda Electric та китайський BYD Dolphin Surf, які успішно конкурують з Renault 5 E-Tech та іншими популярними міськими суперміні. Обидві бюджетні моделі пропонують достатній запас ходу для міста та багате оснащення вже у базових комплектаціях.

Volkswagen ID Polo (запас ходу 322–452 км, багажник 441 л); Cupra Raval (запас ходу 327–446 км, багажник 441 л); Renault 5 E-Tech (запас ходу 309–399 км, багажник 326 л); MG 4 EV Urban (запас ходу 322–415 км, багажник 577 л); Nissan Micra (запас ходу 315–414 км, багажник 326 л); Mini Cooper E та SE (потужність 181–215 к.с., запас ходу 306–402 км); Ford Puma Gen-E (потужність 166 к.с., запас ходу 404 км); Fiat Grande Panda Electric (запас ходу до 320 км у ретро-кузові); Hyundai Inster (запас ходу до 368 км у версії 02); BYD Dolphin Surf (запас ходу до 322 км у версії Boost).

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