ТОП-10 лучших компактных электромобилей в 2026 году

Volkswagen ID Polo 2027 модельного года. Фото: netcarshow.com

Еще несколько лет назад компактные электромобили оставались нишевым видом транспорта из-за небольшого запаса хода, медленной зарядки и высокой стоимости. Однако развитие аккумуляторных технологий и снижение производственных затрат кардинально изменили ситуацию в бюджетном сегменте. Современные городские модели не уступают большим кроссоверам по практичности и удобству повседневного использования. Британское издание Autocar протестировало основных представителей этого класса на полигоне и составило рейтинг десяти лучших моделей 2026 года.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Autocar.

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Лидер рейтинга

Первое место в списке занял новый Volkswagen ID Polo, который сочетает в себе комфорт, большой запас хода и практичный салон без существенных компромиссов. Модель имеет багажник объемом 441 л и достаточно места на заднем ряду для взрослых пассажиров, а в салоне вновь появились удобные физические кнопки. Главный редактор Autocar Стив Кропли отметил живую динамику хэтчбека на дороге и уверенное поведение, напоминающее более крупные автомобили высшего класса.

Базовая версия Volkswagen ID Polo с аккумулятором на 37 кВт·ч преодолевает до 330 км на одном заряде по циклу WLTP. Эксперты советуют обратить внимание на модификацию с аккумулятором емкостью 52 кВт·ч, которая обеспечивает пробег до 452 км и поддерживает быструю зарядку мощностью 105 кВт. Среди недостатков модели специалисты отметили простые материалы отделки внутренних панелей дверей и заметное снижение запаса хода на скоростных автомагистралях.

Десятка лучших

Для ценителей азартной управляемости эксперты выделили Cupra Raval с более жесткой подвеской, а также новый Mini Cooper с современной цифровой архитектурой и Ford Puma Gen-E, сохранивший фирменную точность реакций. Тем, кто ищет максимальную вместимость, подойдут MG 4 EV Urban с огромным багажником объемом 577 л и Hyundai Inster с подвижным задним рядом сидений.

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Среди самых доступных предложений класса журналисты отметили ретро-хэтчбек Fiat Grande Panda Electric и китайский BYD Dolphin Surf, которые успешно конкурируют с Renault 5 E-Tech и другими популярными городскими супермини. Обе бюджетные модели предлагают достаточный запас хода для города и богатую комплектацию уже в базовых версиях.

Volkswagen ID Polo (запас хода 322–452 км, багажник 441 л); Cupra Raval (запас хода 327–446 км, багажник 441 л); Renault 5 E-Tech (запас хода 309–399 км, багажник 326 л); MG 4 EV Urban (запас хода 322–415 км, багажник 577 л); Nissan Micra (запас хода 315–414 км, багажник 326 л); Mini Cooper E и SE (мощность 181–215 л.с., запас хода 306–402 км); Ford Puma Gen-E (мощность 166 л.с., запас хода 404 км); Fiat Grande Panda Electric (запас хода до 320 км в ретро-кузове); Hyundai Inster (запас хода до 368 км в версии 02); BYD Dolphin Surf (запас хода до 322 км в версии Boost).

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