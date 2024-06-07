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ТОП-10 моделей авто, водіїв яких найчастіше штрафують за перевищення швидкості

7 червня 2024 21:35
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Десять авто, які обирають порушники ПДР — в список потрапили несподівані моделі
Subaru BRZ. Фото: autocar.co.uk
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Незалежно від того, сидять вони за кермом потужного спорткара чи практичного седана, водії, які перевищують швидкість, щороку втрачають значні суми. Американські автовласники з одним або кількома штрафами за порушення швидкісного режиму платять за повну страховку в середньому на 16% більше, ніж їхні колеги з чистою історією кермування.

Команда Insurify визначила 10 моделей автомобілів в США, водії яких частіше перевищують швидкість.

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За даними Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), у 2022 році в ДТП, пов’язаних з перевищенням швидкості, загинули приблизно 33 людини.

Більшість із 10 авто із найшвидшими водіями у 2024 році — це спортивні машини з потужними двигунами, але в цей список потрапили й деякі несподівані моделі. Наприклад, в переліку хронічних порушників — водії Chevy Cruze Limited та Scion tC.

Авто, які обирають порушники

  • Середнє національне значення — 8,3% водіїв, які отримали хоча б один штраф за перевищення швидкості
  • Subaru BRZ — 23,9% 
  • Hyundai Genesis Coupe — 21,9%
  • Volkswagen GTI — 18,8%
  • Chevy Cruze Limited — 17,9%
  • Nissan 350Z — 17,6%
  • Subaru WRX — 16,9%
  • Scion tC — 15,8%
  • Scion FR-S — 15,2%
  • Chevy Malibu — 14,5%
  • Toyota Yaris iA — 14,5%

Subaru BRZ

Згідно із сайтом виробника, Subaru BRZ може похвалитися "великою кількістю прискорення для додаткового задоволення".

Очевидно, що водії цього 2-дверного спорткара не можуть втриматися від переваг потужного 2,4-літрового двигуна з прямим уприскуванням. Майже чверть водіїв моделі повідомляють про одне або кілька випадків перевищення швидкості в страхових заявках.

Раніше ми писали про найшвидші південнокорейські авто у 2024 році. Також представляли десять найшвидших автомобілів Honda за всю історію.

ПДР
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страхування
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