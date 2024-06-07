Десять авто, які обирають порушники ПДР — в список потрапили несподівані моделі

ТОП-10 моделей авто, водіїв яких найчастіше штрафують за перевищення швидкості
Незалежно від того, сидять вони за кермом потужного спорткара чи практичного седана, водії, які перевищують швидкість, щороку втрачають значні суми. Американські автовласники з одним або кількома штрафами за порушення швидкісного режиму платять за повну страховку в середньому на 16% більше, ніж їхні колеги з чистою історією кермування.
Команда Insurify визначила 10 моделей автомобілів в США, водії яких частіше перевищують швидкість.
За даними Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), у 2022 році в ДТП, пов’язаних з перевищенням швидкості, загинули приблизно 33 людини.
Більшість із 10 авто із найшвидшими водіями у 2024 році — це спортивні машини з потужними двигунами, але в цей список потрапили й деякі несподівані моделі. Наприклад, в переліку хронічних порушників — водії Chevy Cruze Limited та Scion tC.
Авто, які обирають порушники
- Середнє національне значення — 8,3% водіїв, які отримали хоча б один штраф за перевищення швидкості
- Subaru BRZ — 23,9%
- Hyundai Genesis Coupe — 21,9%
- Volkswagen GTI — 18,8%
- Chevy Cruze Limited — 17,9%
- Nissan 350Z — 17,6%
- Subaru WRX — 16,9%
- Scion tC — 15,8%
- Scion FR-S — 15,2%
- Chevy Malibu — 14,5%
- Toyota Yaris iA — 14,5%
Subaru BRZ
Згідно із сайтом виробника, Subaru BRZ може похвалитися "великою кількістю прискорення для додаткового задоволення".
Очевидно, що водії цього 2-дверного спорткара не можуть втриматися від переваг потужного 2,4-літрового двигуна з прямим уприскуванням. Майже чверть водіїв моделі повідомляють про одне або кілька випадків перевищення швидкості в страхових заявках.
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