ТОП-3 найшвидших південнокорейських автомобілів — два електрокари та ДВЗ

Hyundai Ioniq 5 проти Kia EV6. Фото: motortrend.com

Hyundai вийшла на ринок спортивних купе з моделлю Scoupe ще у 1992-му. А вже у 2024 році компанія та її бренди Kia та Genesis пропонують напрочуд швидкісні автомобілі масового виробництва.

Про це написав Hot Cars.

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1. 2024 Hyundai Ioniq 5 N — 262 км/год

Фото: topgear.com

Hyundai Ioniq 5 N є найшвидшим корейським автомобілем. Має потужність 601 к.с., але якщо використати функцію N-Grin Shift, вона додає ще 40. Електромобіль розганяється до 100 км/год за 3 секунди.

Ioniq 5 N має чудову підвіску, а також режим дрейфу, що передає потужність через електронний диференціал обмеженого тертя (eLSD). Інші помітні функції включають імітацію звуків ДВЗ та відчуття перемикання передач.

2. 2024 Kia EV6 GT — 259 км/год

Фото: caranddriver.com

Активні амортизатори, режим дрейфу, eLSD і неоново-зелені гальмівні супорти визначають Kia EV6 GT 2024 року. Плюс потужність 576 к.с. та розгін до сотні менше як за 4 секунди.

3. 2024 Genesis G70 3.3T — 257 км/год

Фото: caranddriver.com

Авто отримало 3,3-літровий V6 з подвійним турбонаддувом потужністю 365 к.с., який розганяє цей маленький седан до 100 км/год за 4,5 секунди.

Особливості, орієнтовані на продуктивність — багатоважільна задня підвіска та гальма Brembo — роблять G70 розкішним спортивним седаном.

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