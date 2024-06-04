ТОП-3 найшвидших південнокорейських автомобілів — два електрокари та ДВЗ

Найшвидші південнокорейські авто у 2024 році — потужність та розгін до сотні
Hyundai вийшла на ринок спортивних купе з моделлю Scoupe ще у 1992-му. А вже у 2024 році компанія та її бренди Kia та Genesis пропонують напрочуд швидкісні автомобілі масового виробництва.
Про це написав Hot Cars.
1. 2024 Hyundai Ioniq 5 N — 262 км/год
Hyundai Ioniq 5 N є найшвидшим корейським автомобілем. Має потужність 601 к.с., але якщо використати функцію N-Grin Shift, вона додає ще 40. Електромобіль розганяється до 100 км/год за 3 секунди.
Ioniq 5 N має чудову підвіску, а також режим дрейфу, що передає потужність через електронний диференціал обмеженого тертя (eLSD). Інші помітні функції включають імітацію звуків ДВЗ та відчуття перемикання передач.
2. 2024 Kia EV6 GT — 259 км/год
Активні амортизатори, режим дрейфу, eLSD і неоново-зелені гальмівні супорти визначають Kia EV6 GT 2024 року. Плюс потужність 576 к.с. та розгін до сотні менше як за 4 секунди.
3. 2024 Genesis G70 3.3T — 257 км/год
Авто отримало 3,3-літровий V6 з подвійним турбонаддувом потужністю 365 к.с., який розганяє цей маленький седан до 100 км/год за 4,5 секунди.
Особливості, орієнтовані на продуктивність — багатоважільна задня підвіска та гальма Brembo — роблять G70 розкішним спортивним седаном.
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