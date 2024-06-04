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Самые быстрые южнокорейские авто в 2024 году — мощность и разгон до сотни

4 июня 2024 21:35
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
ТОП-3 самых быстрых южнокорейских автомобилей — два электрокара и ДВС
Hyundai Ioniq 5 против Kia EV6 Фото: motortrend.com
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Hyundai вышла на рынок спортивных купе с моделью Scoupe еще в 1992 году. А уже в 2024 году компания и ее бренды Kia и Genesis предлагают удивительно скоростные автомобили массового производства.

Об этом написал Hot Cars.

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1. 2024 Hyundai Ioniq 5 N — 262 км/ч

 

Самые быстрые южнокорейские авто в 2024 году - мощность и разгон до сотни - фото 1
Фото: topgear.com

Hyundai Ioniq 5 N — самый быстрый корейский автомобиль. Имеет мощность 601 л.с., но если использовать функцию N-Grin Shift, она прибавляет еще 40. Электромобиль разгоняется до 100 км/ч за 3 секунды.

Ioniq 5 N имеет отличную подвеску, а также режим дрейфа, передающий мощность через электронный дифференциал ограниченного трения (eLSD). Другие заметные функции включают имитацию звуков ДВС и переключение передач.

2. 2024 Kia EV6 GT — 259 км/ч

 

Самые быстрые южнокорейские авто в 2024 году - мощность и разгон до сотни - фото 2
Фото: caranddriver.com

Активные амортизаторы, режим дрейфа, eLSD и неоново-зеленые тормозные суппорты определяют Kia EV6 GT 2024 года. Плюс мощность 576 л.с. и разгон до сотни менее чем за 4 секунды.

3. 2024 Genesis G70 3.3T — 257 км/ч

 

Самые быстрые южнокорейские авто в 2024 году - мощность и разгон до сотни - фото 3
Фото: caranddriver.com

Автомобиль получил 3,3-литровый V6 с двойным турбонаддувом мощностью 365 л.с., который разгоняет этот небольшой седан до 100 км/ч за 4,5 секунды.

Особенности, ориентированные на производительность — многорычажная задняя подвеска и тормоза Brembo — делают G70 роскошным спортивным седаном.

Ранее в Украине начались продажи кроссовера Hyundai Kona Hybrid. Также мы сообщали, какие южнокорейские кроссоверы с пробегом по цене до 800 тыс. можно купить в Украине.

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автомобиль
авто
Южная Корея

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