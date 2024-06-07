Десять авто, которые выбирают нарушители ПДД — в список попали неожиданные модели

ТОП-10 моделей авто, водителей которых чаще всего штрафуют за превышение скорости
Независимо от того, сидят они за рулем мощного спорткара или практичного седана, водители, превышающие скорость, ежегодно теряют значительные суммы. Американские автовладельцы с одним или несколькими штрафами за нарушение скоростного режима платят за полную страховку в среднем на 16% больше, чем их коллеги с чистой историей вождения.
Команда Insurify определила 10 моделей автомобилей в США, водители которых чаще превышают скорость.
По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), в 2022 году в ДТП, связанных с превышением скорости, погибли около 33 человек.
Большинство из 10 авто с самыми быстрыми водителями в 2024 году это спортивные машины с мощными двигателями, но в этот список попали и некоторые неожиданные модели. К примеру, в перечень хронических нарушителей — водители Chevy Cruze Limited и Scion tC.
Авто, которые выбирают нарушителями
- Среднее национальное значение — 8,3% водителей, получившие хотя бы один штраф за превышение скорости
- Subaru BRZ — 23,9%
- Hyundai Genesis Coupe — 21,9%
- Volkswagen GTI — 18,8%
- Chevy Cruze Limited — 17,9%
- Nissan 350Z — 17,6%
- Subaru WRX — 16,9%
- Scion tC — 15,8%
- Scion FR-S — 15,2%
- Chevy Malibu — 14,5%
- Toyota Yaris iA — 14,5%
Subaru BRZ
Согласно сайту производителя, Subaru BRZ может похвастаться "большим количеством ускорений для дополнительного удовольствия".
Очевидно, что водители этого 2-дверного спорткара не могут удержаться от преимуществ мощного 2,4-литрового двигателя с прямым впрыском. Почти четверть водителей модели сообщают об одном или нескольких случаях превышения скорости в страховых заявках.
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