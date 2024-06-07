Десять авто, которые выбирают нарушители ПДД — в список попали неожиданные модели

Subaru BRZ. Фото: autocar.co.uk

Независимо от того, сидят они за рулем мощного спорткара или практичного седана, водители, превышающие скорость, ежегодно теряют значительные суммы. Американские автовладельцы с одним или несколькими штрафами за нарушение скоростного режима платят за полную страховку в среднем на 16% больше, чем их коллеги с чистой историей вождения.

Команда Insurify определила 10 моделей автомобилей в США, водители которых чаще превышают скорость.

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По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), в 2022 году в ДТП, связанных с превышением скорости, погибли около 33 человек.

Большинство из 10 авто с самыми быстрыми водителями в 2024 году это спортивные машины с мощными двигателями, но в этот список попали и некоторые неожиданные модели. К примеру, в перечень хронических нарушителей — водители Chevy Cruze Limited и Scion tC.

Авто, которые выбирают нарушителями

Среднее национальное значение — 8,3% водителей, получившие хотя бы один штраф за превышение скорости

— 8,3% водителей, получившие хотя бы один штраф за превышение скорости Subaru BRZ — 23,9%

— 23,9% Hyundai Genesis Coupe — 21,9%

— 21,9% Volkswagen GTI — 18,8%

— 18,8% Chevy Cruze Limited — 17,9%

— 17,9% Nissan 350Z — 17,6%

— 17,6% Subaru WRX — 16,9%

— 16,9% Scion tC — 15,8%

— 15,8% Scion FR-S — 15,2%

— 15,2% Chevy Malibu — 14,5%

— 14,5% Toyota Yaris iA — 14,5%

Subaru BRZ

Согласно сайту производителя, Subaru BRZ может похвастаться "большим количеством ускорений для дополнительного удовольствия".

Очевидно, что водители этого 2-дверного спорткара не могут удержаться от преимуществ мощного 2,4-литрового двигателя с прямым впрыском. Почти четверть водителей модели сообщают об одном или нескольких случаях превышения скорости в страховых заявках.

Ранее мы писали о самых быстрых южнокорейских авто в 2024 году. Также представляли десять самых быстрых автомобилей Honda за всю историю.