Десять автомобілів, з якими власники не розлучаються понад 15 років

Автомобілі Toyota. Фото: stevensonhendricktoyota.com

Автомобільна дослідницька компанія iSeeCars проаналізувала понад 660 000 автомобілів 1981-2005 модельних років, проданих у 2020 році. У підсумку найкраща десятка автомобілів, власники яких користуються ними понад 15 років, представлені виключно японськими моделями — сім Toyota, дві Honda та одна Subaru.

Рейтинг опубліковано на сайті компанії.

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"Японські автомобілі, особливо Toyota та Honda, відомі своєю надійністю та довговічністю. Вони приваблюють практичних споживачів. Водії, найімовірніше, триматимуться за автомобілі, які не потребують значного дорогого обслуговування", — підкреслив виконавчий аналітик iSeeCars Карл Брауер.

Які автомобілі тримають найдовше

Найбільше транспортних засобів у списку складають SUV — шість, також є два пікапи, хетчбек та мінівен. Перше місце посів гібрид Toyota Prius, який принаймні 15 років тримають у 2,2 раза більше власників, ніж середній автомобіль.

"Власники Prius є першими користувачами технології гібридних автомобілів, і ці екологічно налаштовані споживачі, швидше за все, хочуть зберегти свої транспортні засоби якомога довше. Prius також приваблюють водіїв завдяки економії палива та низькій вартості володіння", — сказав Брауер.

Єдиним мінівеном у списку є Toyota Sienna, який посів четверте місце. "Хоча доступність та зручність мікроавтобусів ідеально підходять для сімей з маленькими дітьми, наші дані свідчать, що Sienna настільки надійний, що його власники вирішують триматися за автомобіль навіть після того, як ці функції стають непотрібними", — зазначив Брауер.

ТОП-10 найдовговічніших авто

Toyota Prius — частка автомобілів старше 15 років 13,7% Toyota Highlander — 12,4% Toyota Tacoma — 11,6% Toyota Sienna — 11,5% Toyota Tundra — 11,3% Honda CR-V — 10,7% Honda Pilot — 10,4% Subaru Forester — 9,8% Toyota 4Runner — 9,4% Toyota Sequoia — 9,1%

Раніше Toyota розпочала продажі авто з пробігом понад 200 тис. км. Також ми писали про найкращі роки випуску моделі Toyota RAV4.