Десять автомобілів, з якими власники не розлучаються понад 15 років

ТОП-10 автомобілів, які власники не продають навіть після 15 років експлуатації
Автомобільна дослідницька компанія iSeeCars проаналізувала понад 660 000 автомобілів 1981-2005 модельних років, проданих у 2020 році. У підсумку найкраща десятка автомобілів, власники яких користуються ними понад 15 років, представлені виключно японськими моделями — сім Toyota, дві Honda та одна Subaru.
Рейтинг опубліковано на сайті компанії.
Чому обирають японців
"Японські автомобілі, особливо Toyota та Honda, відомі своєю надійністю та довговічністю. Вони приваблюють практичних споживачів. Водії, найімовірніше, триматимуться за автомобілі, які не потребують значного дорогого обслуговування", — підкреслив виконавчий аналітик iSeeCars Карл Брауер.
Які автомобілі тримають найдовше
Найбільше транспортних засобів у списку складають SUV — шість, також є два пікапи, хетчбек та мінівен. Перше місце посів гібрид Toyota Prius, який принаймні 15 років тримають у 2,2 раза більше власників, ніж середній автомобіль.
"Власники Prius є першими користувачами технології гібридних автомобілів, і ці екологічно налаштовані споживачі, швидше за все, хочуть зберегти свої транспортні засоби якомога довше. Prius також приваблюють водіїв завдяки економії палива та низькій вартості володіння", — сказав Брауер.
Єдиним мінівеном у списку є Toyota Sienna, який посів четверте місце. "Хоча доступність та зручність мікроавтобусів ідеально підходять для сімей з маленькими дітьми, наші дані свідчать, що Sienna настільки надійний, що його власники вирішують триматися за автомобіль навіть після того, як ці функції стають непотрібними", — зазначив Брауер.
ТОП-10 найдовговічніших авто
- Toyota Prius — частка автомобілів старше 15 років 13,7%
- Toyota Highlander — 12,4%
- Toyota Tacoma — 11,6%
- Toyota Sienna — 11,5%
- Toyota Tundra — 11,3%
- Honda CR-V — 10,7%
- Honda Pilot — 10,4%
- Subaru Forester — 9,8%
- Toyota 4Runner — 9,4%
- Toyota Sequoia — 9,1%
Раніше Toyota розпочала продажі авто з пробігом понад 200 тис. км. Також ми писали про найкращі роки випуску моделі Toyota RAV4.
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