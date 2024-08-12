Десять автомобилей, с которыми владельцы не расстаются более 15 лет

Автомобили Toyota. Фото: stevensonhendricktoyota.com

Автомобильная исследовательская компания iSeeCars проанализировала более 660 000 автомобилей 1981-2005 годов, проданных в 2020 году. В итоге лучшая десятка автомобилей, владельцы которых пользуются ими более 15 лет, представлены исключительно японскими моделями — семь Toyota, две Honda и одна Subaru.

Рейтинг опубликован на сайте компании.

Читайте также:

Почему выбирают японцев

"Японские автомобили, особенно Toyota и Honda, известны своей надежностью и долговечностью. Они привлекают практичных потребителей. Водители, скорее всего, будут держаться за автомобили, не требующие значительного дорогостоящего обслуживания", — подчеркнул исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр.

Какие автомобили держат самое длинное

Больше всего транспортных средств в списке представляют SUV — шесть, также имеются два пикапа, хэтчбек и минивэн. Первое место занял гибрид Toyota Prius, который, по крайней мере, 15 лет держат в 2,2 раза больше владельцев, чем средний автомобиль.

"Владельцы Prius являются первыми пользователями технологии гибридных автомобилей, и эти экологически настроенные потребители, скорее всего, хотят сохранить свои транспортные средства как можно дольше. Prius также привлекают водителей благодаря экономии топлива и низкой стоимости владения", — сказал Брауэр.

Единственным минивэном в списке является Toyota Sienna, занявший четвертое место. "Хотя доступность и удобство микроавтобусов идеально подходят для семей с маленькими детьми, наши данные свидетельствуют, что Sienna настолько надежен, что его владельцы решают держаться за автомобиль даже после того, как эти функции становятся ненужными", — отметил Брауэр.

ТОП-10 самых долговечных авто

Toyota Prius — доля автомобилей старше 15 лет 13,7% Toyota Highlander — 12,4% Toyota Tacoma — 11,6% Toyota Sienna — 11,5% Toyota Tundra — 11,3% Honda CR-V — 10,7% Honda Pilot — 10,4% Subaru Forester — 9,8% Toyota 4Runner — 9,4% Toyota Sequoia — 9,1%

Ранее Toyota приступила к продаже авто с пробегом более 200 тыс. км. Также мы писали о лучших годах выпуска модели Toyota RAV4.