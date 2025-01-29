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Типовий тест ПДР — хто припаркувався з порушенням правил

29 січня 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Життєвий тест з ПДР — хто припаркувався з порушенням правил
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про зупинку та стоянку. Який транспортний засіб залишили на стоянці з порушенням правил дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Вантажівку.
  2. Мотоцикл.
  3. Легковий автомобіль.
  4. Вантажівку та легковий автомобіль.
  5. Легковий автомобіль та мотоцикл.
  6. Усі транспортні засоби припарковані з порушенням правил.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто неправильно припаркувався?

На ділянці дороги з тротуаром по різні сторони припарковані: вантажівка, яка поставлена з використанням тротуару, а легковий автомобіль та мотоцикл залишили безпосередньо на тротуарі.

Читаємо пункт 15.10 ПДР:

"Стоянка забороняється: на тротуарах, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 м".

Таким чином, однозначно порушує правила вантажний автомобіль.

А відстань між краєм тротуару та жовтим авто, очевидно перевищує 2 м, позаяк видно, що там поміститься ще півтора автомобіля. Про відстань до краю тротуару від мотоцикла годі й говорити.

Правильна відповідь №1

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