Життєвий тест з ПДР — хто припаркувався з порушенням правил

Типовий тест ПДР — хто припаркувався з порушенням правил
Задача з теми про зупинку та стоянку. Який транспортний засіб залишили на стоянці з порушенням правил дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Вантажівку.
- Мотоцикл.
- Легковий автомобіль.
- Вантажівку та легковий автомобіль.
- Легковий автомобіль та мотоцикл.
- Усі транспортні засоби припарковані з порушенням правил.
Розбір задачі
На ділянці дороги з тротуаром по різні сторони припарковані: вантажівка, яка поставлена з використанням тротуару, а легковий автомобіль та мотоцикл залишили безпосередньо на тротуарі.
Читаємо пункт 15.10 ПДР:
"Стоянка забороняється: на тротуарах, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 м".
Таким чином, однозначно порушує правила вантажний автомобіль.
А відстань між краєм тротуару та жовтим авто, очевидно перевищує 2 м, позаяк видно, що там поміститься ще півтора автомобіля. Про відстань до краю тротуару від мотоцикла годі й говорити.
Правильна відповідь №1
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