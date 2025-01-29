Жизненный тест по ПДД — кто припарковался с нарушением правил

Типичный тест ПДД — кто припарковался с нарушением правил
Задача по теме об остановке и стоянке. Какое транспортное средство оставили на стоянке с нарушением правил дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилам".
Варианты ответа
- Грузовик.
- Мотоцикл.
- Легкий автомобиль.
- Грузовик и легковой автомобиль.
- Легковой автомобиль и мотоцикл.
- Все транспортные средства припаркованы с нарушением правил.
Разбор задачи
На участке дороги с тротуаром по разные стороны припаркованы: грузовик, который поставлен с использованием тротуара, а легковой автомобиль и мотоцикл оставили непосредственно на тротуаре.
Читаем пункт 15.10 ПДД:
"Стоянка запрещается: на тротуарах, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается не менее 2 м".
Таким образом, однозначно нарушает правила грузовой автомобиль.
А расстояние между краем тротуара и желтым авто, очевидно превышает 2 м, поскольку видно, что там поместится еще полтора автомобиля. О расстоянии до края тротуара от мотоцикла нечего и говорить.
Правильный ответ №1
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