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Типичный тест ПДД — кто припарковался с нарушением правил

29 января 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Жизненный тест по ПДД — кто припарковался с нарушением правил
Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме об остановке и стоянке. Какое транспортное средство оставили на стоянке с нарушением правил дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилам".

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Варианты ответа

  1. Грузовик.
  2. Мотоцикл.
  3. Легкий автомобиль.
  4. Грузовик и легковой автомобиль.
  5. Легковой автомобиль и мотоцикл.
  6. Все транспортные средства припаркованы с нарушением правил.

Разбор задачи

Тест по ПДД: кто неправильно припарковался?

На участке дороги с тротуаром по разные стороны припаркованы: грузовик, который поставлен с использованием тротуара, а легковой автомобиль и мотоцикл оставили непосредственно на тротуаре.

Читаем пункт 15.10 ПДД:

"Стоянка запрещается: на тротуарах, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается не менее 2 м".

Таким образом, однозначно нарушает правила грузовой автомобиль.

А расстояние между краем тротуара и желтым авто, очевидно превышает 2 м, поскольку видно, что там поместится еще полтора автомобиля. О расстоянии до края тротуара от мотоцикла нечего и говорить.

Правильный ответ №1

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