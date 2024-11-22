Тест по ПДД на пять секунд — может ли такси проехать прямо

Быстрый тест по ПДД — как таксисту выскочить из ловушки
Задача на знание дорожных знаков и разметки. Может ли водитель такси проехать прямо в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".
Варианты ответа
- Может.
- Может, если уступит дорогу бензовозу.
- Не может.
Разбор задачи
Водитель такси едет по выделенной полосе для движения маршрутных транспортных средств, о чем свидетельствует разметка 1.27 .
Читаем пункт 17.1 ПДД:
"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств… запрещается движение и остановка других транспортных средств (кроме такси и велосипедистов) на этой полосе".
На нерегулируемом перекрестке таксист планирует проехать прямо.
Но двигаться прямо двигаться прямо запрещают разметка 1.18, показывающая разрешенные направления движения по полосам, и знак 5.16 "Направления движения по полосам", указывающие таксисту повернуть направо.
Перестроиться в левую полосу и выскочить из этой ловушки водитель такси также не может, ведь разметку 1.11 разрешается пересекать только со стороны ее прерывистой части, а со стороны сплошной — только после завершения обгона или объезда препятствия.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:
- По какой траектории может продолжить движение водитель такси, чтобы выскочить из пробки?
- Можно ли повернуть из правой полосы сразу в левую?
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