Тест по ПДД на пять секунд — может ли такси проехать прямо

Можно прямо? Рисунок: "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".

Задача на знание дорожных знаков и разметки. Может ли водитель такси проехать прямо в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".

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Варианты ответа

Может. Может, если уступит дорогу бензовозу. Не может.

Разбор задачи

Водитель такси едет по выделенной полосе для движения маршрутных транспортных средств, о чем свидетельствует разметка 1.27 .

Читаем пункт 17.1 ПДД:

"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств… запрещается движение и остановка других транспортных средств (кроме такси и велосипедистов) на этой полосе".

На нерегулируемом перекрестке таксист планирует проехать прямо.

Но двигаться прямо двигаться прямо запрещают разметка 1.18, показывающая разрешенные направления движения по полосам, и знак 5.16 "Направления движения по полосам", указывающие таксисту повернуть направо.





Перестроиться в левую полосу и выскочить из этой ловушки водитель такси также не может, ведь разметку 1.11 разрешается пересекать только со стороны ее прерывистой части, а со стороны сплошной — только после завершения обгона или объезда препятствия.

Правильный ответ №3

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