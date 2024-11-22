Тест з ПДР на п'ять секунд — чи може таксі проїхати прямо

Можна прямо? Малюнок: "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".

Задача на знання дорожніх знаків та розмітки. Чи може водій таксі проїхати прямо в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".

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Варіанти відповіді

Може. Може, якщо дасть дорогу бензовозу. Не може.

Розбір задачі

Водій таксі їде виділеною смугою для руху маршрутних транспортних засобів, про що свідчить розмітка 1.27.

Читаємо пункт 17.1 ПДР:

"На дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів… забороняються рух та зупинка інших транспортних засобів (крім таксі та велосипедистів) на цій смузі".

На нерегульованому перехресті таксист планує проїхати прямо.

Але рухатися прямо рухатися прямо забороняють розмітка 1.18, яка показує дозволені напрямки руху по смугах, та знак 5.16 "Напрямки руху по смугах", що вказують таксисту повернути праворуч.





Перестроїтися у ліву смугу та вискочити з цієї пастки водій таксі також не може, адже розмітку 1.11 дозволяється перетинати лише з боку її переривчастої частини, а з боку суцільної — лише по завершенні обгону чи об'їзду перешкоди.

Правильна відповідь №3

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