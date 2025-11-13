Цікавий тест ПДР: хто буде винним у ДТП

Типовий тест ПДР — хто буде винним у ДТП
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку та про обгін. Хто буде винним у разі зіткнення червоного й жовтого автомобілів у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- Водій жовтого автомобіля.
- Водій червоного автомобіля.
- Водій вантажівки.
Розбір задачі
Одразу зазначимо, що водій вантажівки тут взагалі ні до чого, адже спокійно рухається прямо та жодних правил не порушує.
Водночас вантажівку обганяє водій жовтого автомобіля, а водій червоної машини виїжджає з місця для стоянки.
Водій жовтого автомобіля не порушує пункту 14.6 ПДР, який перераховує випадки, коли обгін заборонено. Плюс розмітку 1.11 дозволяється перетинати з боку її переривчастої частини, що водій і робить.
А водій червоного автомобіля має бути уважнішим.
Читаємо пункт 10.2 ПДР:
"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з’їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".
Отже, водій червоного автомобіля має дати дорогу водієві жовтого. А у разі зіткнення винуватим буде саме водій червоної машини.
Правильна відповідь
№2
