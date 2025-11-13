Цікавий тест ПДР: хто буде винним у ДТП

Хто не правий? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку та про обгін. Хто буде винним у разі зіткнення червоного й жовтого автомобілів у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля. Водій червоного автомобіля. Водій вантажівки.

Розбір задачі

Одразу зазначимо, що водій вантажівки тут взагалі ні до чого, адже спокійно рухається прямо та жодних правил не порушує.

Водночас вантажівку обганяє водій жовтого автомобіля, а водій червоної машини виїжджає з місця для стоянки.

Водій жовтого автомобіля не порушує пункту 14.6 ПДР, який перераховує випадки, коли обгін заборонено. Плюс розмітку 1.11 дозволяється перетинати з боку її переривчастої частини, що водій і робить.

А водій червоного автомобіля має бути уважнішим.

Читаємо пункт 10.2 ПДР:

"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з’їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".

Отже, водій червоного автомобіля має дати дорогу водієві жовтого. А у разі зіткнення винуватим буде саме водій червоної машини.

Правильна відповідь

№2

