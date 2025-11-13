Відео
Типовий тест ПДР — хто буде винним у ДТП

Дата публікації: 13 листопада 2025 19:45
Оновлено: 18:28
Цікавий тест ПДР: хто буде винним у ДТП
Хто не правий? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку та про обгін. Хто буде винним у разі зіткнення червоного й жовтого автомобілів у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Водій жовтого автомобіля.
  2. Водій червоного автомобіля.
  3. Водій вантажівки.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто буде винен у ДТП?

Одразу зазначимо, що водій вантажівки тут взагалі ні до чого, адже спокійно рухається прямо та жодних правил не порушує.

Водночас вантажівку обганяє водій жовтого автомобіля, а водій червоної машини виїжджає з місця для стоянки.

Водій жовтого автомобіля не порушує пункту 14.6 ПДР, який перераховує випадки, коли обгін заборонено. Плюс розмітку 1.11 дозволяється перетинати з боку її переривчастої частини, що водій і робить.

А водій червоного автомобіля має бути уважнішим.

Читаємо пункт 10.2 ПДР:

"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з’їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".

Отже, водій червоного автомобіля має дати дорогу водієві жовтого. А у разі зіткнення винуватим буде саме водій червоної машини.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
