Складний тест ПДР: хто проїде останнім

Хто останній? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з тем про початок руху і зміну його напрямку та про дистанцію, інтервал, зустрічний роз'їзд. Хто з водіїв зобовʼязаний поступитися у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій жовтого автомобіля. Роз'їдуться за домовленістю.

Розбір задачі

Водії червоного та жовтого автомобілі повертають ліворуч, а траєкторії їхнього руху перетинаються.

Багато одразу відповідають, що поступитися має водій таксі, позаяк він виїжджає з житлової зони, про що свідчить знак 5.35 "Кінець житлової зони".

Читаємо пункт 10.2 ПДР:

"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній, а з’їжджаючи з дороги — велосипедистам і пішоходам, напрямок руху яких він перетинає".

Але у зображеній ситуації водієві таксі нема куди подітися, крім як здати назад, адже на смузі, якою рухається червоне авто знаходиться перешкода, тому читаємо пункт 13.4 ПДР:

"Якщо зустрічний роз’їзд утруднений, водій, на смузі руху якого є перешкода чи габарити транспортного засобу, яким він керує, заважають зустрічному руху, повинен дати дорогу".

Таким чином дорогу повинен дати водій червоного автомобіля, на шляху якого є перешкода.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: