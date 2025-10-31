Сложный тест ПДД: кто проедет последним

Кто последний? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по темам о начале движения и изменении его направления и о дистанции, интервале, встречном разъезде. Кто из водителей обязан уступить в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель желтого автомобиля. Разъедутся по договоренности.

Разбор задачи

Водители красного и желтого автомобилей поворачивают налево, а траектории их движения пересекаются.

Многие сразу отвечают, что уступить должен водитель такси, поскольку он выезжает из жилой зоны, о чем свидетельствует знак 5.35 "Конец жилой зоны".

Читаем пункт 10.2 ПДД:

"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".

Но в изображенной ситуации водителю такси некуда деваться, кроме как сдать назад, ведь на полосе, по которой движется красное авто находится препятствие, поэтому читаем пункт 13.4 ПДД:

"Если встречный разъезд затруднен, водитель, на полосе движения которого есть препятствие или габариты транспортного средства, которым он управляет, мешают встречному движению, должен уступить дорогу".

Таким образом дорогу должен уступить водитель красного автомобиля, на пути которого есть препятствие.

Правильный ответ

№1

