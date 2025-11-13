Интересный тест ПДД: кто будет виновным в ДТП

Типичный тест ПДД — кто будет виноват в ДТП
Задача по теме о начале движения и изменении его направления и об обгоне. Кто будет виновным в случае столкновения красного и желтого автомобилей в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель желтого автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель грузовика.
Разбор задачи
Сразу отметим, что водитель грузовика здесь вообще ни при чем, ведь спокойно движется прямо и никаких правил не нарушает.
В то же время грузовик обгоняет водитель желтого автомобиля, а водитель красной машины выезжает с места для стоянки.
Водитель желтого автомобиля не нарушает пункт 14.6 ПДД, который перечисляет случаи, когда обгон запрещен. Плюс разметку 1.11 разрешается пересекать со стороны ее прерывистой части, что водитель и делает.
А водитель красного автомобиля должен быть внимательнее.
Читаем пункт 10.2 ПДД:
"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".
Следовательно, водитель красного автомобиля должен уступить дорогу водителю желтого. А в случае столкновения виноватым будет именно водитель красной машины.
Правильный ответ
№2
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!