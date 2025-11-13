Видео
Видео

Типичный тест ПДД — кто будет виноват в ДТП

Дата публикации 13 ноября 2025 19:45
обновлено: 18:28
Интересный тест ПДД: кто будет виновным в ДТП
Кто не прав? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления и об обгоне. Кто будет виновным в случае столкновения красного и желтого автомобилей в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель желтого автомобиля.
  2. Водитель красного автомобиля.
  3. Водитель грузовика.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто буде винен у ДТП?

Сразу отметим, что водитель грузовика здесь вообще ни при чем, ведь спокойно движется прямо и никаких правил не нарушает.

В то же время грузовик обгоняет водитель желтого автомобиля, а водитель красной машины выезжает с места для стоянки.

Водитель желтого автомобиля не нарушает пункт 14.6 ПДД, который перечисляет случаи, когда обгон запрещен. Плюс разметку 1.11 разрешается пересекать со стороны ее прерывистой части, что водитель и делает.

А водитель красного автомобиля должен быть внимательнее.

Читаем пункт 10.2 ПДД:

"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".

Следовательно, водитель красного автомобиля должен уступить дорогу водителю желтого. А в случае столкновения виноватым будет именно водитель красной машины.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
