Интересный тест ПДД: кто будет виновным в ДТП

Кто не прав? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления и об обгоне. Кто будет виновным в случае столкновения красного и желтого автомобилей в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель желтого автомобиля. Водитель красного автомобиля. Водитель грузовика.

Разбор задачи

Сразу отметим, что водитель грузовика здесь вообще ни при чем, ведь спокойно движется прямо и никаких правил не нарушает.

В то же время грузовик обгоняет водитель желтого автомобиля, а водитель красной машины выезжает с места для стоянки.

Водитель желтого автомобиля не нарушает пункт 14.6 ПДД, который перечисляет случаи, когда обгон запрещен. Плюс разметку 1.11 разрешается пересекать со стороны ее прерывистой части, что водитель и делает.

А водитель красного автомобиля должен быть внимательнее.

Читаем пункт 10.2 ПДД:

"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней, а съезжая с дороги — велосипедистам и пешеходам, направление движения которых он пересекает".

Следовательно, водитель красного автомобиля должен уступить дорогу водителю желтого. А в случае столкновения виноватым будет именно водитель красной машины.

Правильный ответ

№2

